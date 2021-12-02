Почему важно развивать авиасообщение на севере Дальнего Востока

Транспортная безопасность в Арктическом регионе станет одной из ключевых тем XI международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который пройдет в Санкт-Петербурге 2-4 декабря. Отдельные конференции будут посвящены развитию Северного морского пути и ситуации с авиасообщением.

На сессии "Развитие авиасообщения в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке: между небом и землей" представители органов власти, специалисты и руководители авиационной отрасли подискутируют о том, как выводить ее из подвешенного состояния. Уровень авиации на Севере предметно характеризуют два недавних случая.

23 октября в Верхоянском районе Якутии вдали от жилья нашелся оленевод, пропавший в августе. В этих краях октябрь уже зима. И хотя оленеводы славятся жизнестойкостью, мужчину, исчезнувшего более двух месяцев назад и находившегося непонятно в каком состоянии, надо было срочно эвакуировать из тайги. Но сделать это смогли лишь на пятый день. Потому что все воздушные силы, способные долететь до палатки скитальца, состояли из единственного вертолета.

Примерно в те же октябрьские дни около трехсот пассажиров вынуждены были на десять суток задержаться в Якутии в ожидании вылета на Чукотку. Все это время якутские авиаторы не могли найти самолет для замены вышедшего из строя воздушного судна ввиду отсутствия резервов.

- Ситуация не просто неприятная, а опасная, - прокомментировал случившееся губернатор Чукотки Роман Копин.

Авиация (в том числе и такая, когда один самолет сломался, и полетная программа пошла кувырком) на северо-востоке страны является безальтернативным видом транспорта для перевозки на относительно дальние расстояния пассажиров. Для грузоперевозок обу­страивается иная столбовая дорога - Севморпуть. И здесь тоже есть о чем говорить и над чем работать помимо строительства ледоколов и модернизации портов.

В последние годы Арктика избаловала моряков возможностью до глубокой осени обходиться без ледокольной проводки даже в суровом восточном секторе. Но стихия изменчива, и качественно моделировать ее люди еще не научились. В ноябре этого года непреодолимые льды в восточной части СМП встали на две недели раньше прогнозных сроков, когда в акватории находились десятки судов без ледокольного сопровождения. Все они оказались в ловушке. Капитан одного из них, "Михаила Сомова", Виктор Гиль оценил создавшееся положение как крайне тяжелое.

Для оказания срочной помощи попавшим в ледовый плен теплоходам и координации действий ледоколов был создан оперативный штаб. А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и вовсе отреагировал на ситуацию предложением ввести единое управление Северным морским путем. Он отметил, что это повысило бы безопасность судоходства, поскольку в одних руках было бы сосредоточено все - от прогнозирования и анализа погодных, навигационных и ледовых условий до планирования работы ледоколов и берегового обеспечения.

- Нужно, чтобы в рамках не просто межведомственного взаимодействия, а единого контр­управления, в рамках одной сильной структуры осуществлялся весь комплекс мероприятий, - подчеркнул Чекунков.

Прямая речь

Анна Отке, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чукотского автономного округа:

- Одна из важнейших задач Северного морского пути - участие в устойчивом развитии всех арктических и дальневосточных регионов, их экономики. Именно Севморпуть должен быть одним из основных маршрутов для обеспечения северного завоза. В особенности это касается регионов, где морские грузоперевозки являются практически безальтернативными для обеспечения ежегодных запасов продуктов, промышленных товаров и топлива. Международный транспортный кризис 2021 года негативно повлиял на дальневосточные субъекты, включая Чукотку, Камчатку и Магаданскую область. Необходимо создавать условия для того, чтобы наши регионы не зависели от меняющихся планов зарубежных транспортных компаний.