Поможет ли запрет на вылов вернуть лосось в Амур

Через несколько лет жители Хабаровского края вполне могут распрощаться с самим понятием лососевой путины. Факт печальный, но общепризнанный: в последние годы уловы становятся все хуже и хуже. Ситуация требует незамедлительных и жестких решений, и многим они могут не понравиться.

Рыболовство на Амуре нельзя назвать исключительно бизнесом, это еще и фактор социально-экономической стабильности для муниципалитетов. Фото: Пресс-служба Минвостокразвития

Наука не ошиблась?

Рыбы действительно стало меньше. В этом году в Амур вернулась на нерест кета малочисленного поколения 2017-го, на которое в свою очередь оказал неблагоприятное воздействие паводок 2013-го. Есть и другие причины. "Особенностью миграции осенней кеты в этом году является крайне низкая скорость ее передвижения по причине нестабильного гидрологического режима в бассейне реки: сказываются сильное течение, высокие показатели температуры и уровень воды", - это официальное объяснение правительства края.

В 2015-м на Амуре и в его лимане в рамках различных видов рыболовства выловили 25 тысяч тонн лосося. С тех пор изменилось многое. Летняя красная путина в Хабаровском крае теперь запрещена. А нынешней осенью из планируемых 13 тысяч тонн еле-еле выловили 5,7 тысячи. Официально, заметим, выловили. Добыча браконьеров в расчет не идет, а зря.

- Общий объем ННН (незаконного, нерегулируемого и несообщаемого) промысла никто не может подсчитать, - утверждает глава Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. - Давайте сразу 50 процентов прогноза закладывать на браконьерство! Я думаю, что нелегальная добыча - чуть ли не больше, чем законный улов всех промышленных предприятий.

Рыбаки-нелегалы обычно хорошо вооружены и достаточно организованы. Один инспектор справиться с наглой и агрессивно настроенной группой просто не в состоянии. По словам Рябченко, проблема еще и в том, что если уголовная статья за браконьерство и работает, то никакого наказания за скупку ННН-рыбы, ее транспортировку и реализацию нет. Здесь требуются изменения на законодательном уровне, а также объединение усилий общественности и, конечно, промышленников.

Самое интересное, что, если принять такие объемы браконьерского промысла за данность, получится, что наука не так уж и ошиблась в своих прогнозах. Стоит приплюсовать к общему вылову, кстати, и квоты для коренных малочисленных народов Севера (100 килограммов на человека).

В поисках виновных

Другое дело, что, например, не до всех представителей КМНС дошла рыба. В низовьях Амура коренные смогли ее добыть и заготовить, а в других районах - нет. Лосося попросту не пропустили вверх по течению.

- Скоро в Амуре будет нечего ловить, - отмечает президент ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.

Она убеждена: требуются самые серьезные меры, вплоть до запрета лова для отраслевых компаний. При этом традиционный нужно сохранить. К слову, идея имеет сторонников: WWF России тоже считает необходимым остановить промышленный лов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане.

Руководители предприятий в ответ заявляют, что все не так-то просто.

- Количество представителей коренных малочисленных народов, участвующих в рыболовстве, увеличивается каждый год, - говорит президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков. - В 2021-м на добычу только в бассейне реки Амур подали заявки 23 тысячи человек, а всего на квоты в Хабаровском крае заявили 33 тысячи. Но, по официальным данным, численность коренных народов в регионе - 27 тысяч человек. Это говорит о том, что часть людей пользуется правами КМНС, не имея к ним никакого отношения.

Эксперты полагают, что нелегальная добыча может превышать законный улов всех промышленных предприятий на Амуре

По его словам, в одном только Комсомольском районе в 2017 году было подано три тысячи заявок на квоты для аборигенов, в 2021-м - 6,7 тысячи.

Между тем полностью запретить промышленный лов вряд ли возможно. Предприятия, расположенные в бассейне Амура, зачастую градообразующие. На их базе построены и современные рыбоперерабатывающие заводы. Это рабочие места, это налоги. В 2021 году большие мощности пришлось законсервировать на неопределенный срок из-за нехватки сырья. Трудно предположить, чем может отозваться для экономики районов закрытие всех предприятий.

- Сегодня и так работают меры, ограничивающие рыболовство - вводятся пропускные дни, сокращаются сроки, действуют условия по орудиям промысла, - продолжает Александр Поздняков. - Мы уменьшаем количество ставных сетей. В 2016 году их было 72, в этом - 20. По нашим оценкам в 2022-м будет еще меньше.

С тем, что требуется снижать вылов ближе к устью, он, впрочем, согласен: рыбе необходимо проходить к нерестилищам. Умерить аппетиты нужно, по его мнению, всем - и предприятиям, и КМНС.

Как вчетвером занять три стула

С ним солидарен председатель ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Максим Бергеля. Промышленники готовы ограничиться в объемах вылова, но не "запретиться".

- У нас сложилась традиция пытаться решить проблемы Амура за счет других, - говорит он. - Это напоминает игру, когда четыре участника должны занять три стула. Но наша задача выставить эти стулья близко друг к другу в ряд так, чтобы всем четверым удалось сесть. Надо говорить не о запретах для тех или иных - а о самоограничении.

Он подчеркивает: каждый должен принять решение для себя и за себя - да, я хочу работать на этой реке в ближайшие годы и поэтому затяну свой пояс. Свой, а не соседа.

Есть еще очень важный нюанс, на который обращает внимание Максим Бергеля. Рыболовство на Амуре нельзя назвать исключительно бизнесом, это еще и фактор социально-экономической стабильности для муниципалитетов. И, по его мнению, промышленники должны получать доступ к ресурсу только в том случае, если они берут на себя социальную ответственность.

С тем, что ограничения нужны, согласна и наука.

- Важно сократить сроки добычи, одновременно увеличив пропускные дни - время, когда рыбу не ловят никакими сетями и заездками, а дают ей пройти к нерестилищам. Также мы предлагаем ограничить районы промысла и определить места, где можно будет расставлять орудия лова, - подчеркивает руководитель Хабаровского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Денис Коцюк.

А еще, по его словам, надо организовать на реке заповедные зоны.

По сути, эксперты сходятся в одном: необходимо выработать единые и, главное, долгосрочные правила игры - стратегию промысла на Амуре. Договориться сложно, но сделать это нужно. Проблема уже не в том, что лососевого пирога на всех не хватит, а в том, что в его начинке просто не окажется рыбы.

Кстати

Три недели назад отраслевые ассоциации Хабаровского края заключили соглашение о снижении промысловой нагрузки на лососей в Амуре. Документ предполагает также ограничение и традиционного лова. Ассоциация КМНС подписывать соглашение пока отказывается.