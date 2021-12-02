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02.12.2021 12:39
Рубрика: Власть

Путин оценил системообразующий проект для Чукотки

Текст: Кира Латухина
Разработку крупного месторождения меди и золота за Полярным кругом, которое сможет сделать бездотационным бюджет Чукотки, обсудил президент на встрече в Кремле с главой совета директоров компании KAZ Minerals Олегом Новачуком. Проект будет системообразующим, производство меди в стране вырастет на 25 процентов, а выпуск золота - на четыре. Увеличится грузопоток по Северному морскому пути, будут построены две крупные фабрики, круглогодичный порт, автодорога, новые электролинии и на Чукотке наконец появится скоростной интернет.
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Расскажете про компанию? Знаю, что вы работаете и в странах СНГ, и в России, и у вас появляется большой, солидный проект на Чукотке", - заметил Владимир Путин. "Мы изучили 92 медных проекта во всем мире и посмотрели, что потенциал России просто невероятно большой", - ответил собеседник. Баимское месторождение, которое находится за полярным кругом, на Чукотке, - по масштабам занимает четвертое место в мире. Но по факту, оно второе, потому что первое находится в Америке и вряд ли сможет быть отработано из-за сложностей с экологическим заключением, а еще одно - в Пакистане, где уже 12 лет идут судебные тяжбы между инвесторами и местным правительством, которое не подчиняется центральному.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ресурсы Баимского месторождения огромны, включая прогнозные, - это 23 млн тонн меди, две тысячи тонн золота. "Это запасы, наверное, первые в мире, если медно-золотые брать", - подсчитал Новачук. По плану срок отработки месторождения будет 60 лет, производство можно начать в 2027 году. Объем переработки - 70 млн тонн руды. "Мы планируем построить две обогатительные фабрики по 35 млн тонн в год каждая - это самые крупные в мире на сегодняшний день", - объявил бизнесмен, добавив, что медный эквивалент производства планируется 400 тыс. тонн меди в год.

Проект обойдется компании в 620 млрд рублей, 44 млрд уже потрачены. "Мы планируем, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более триллиона рублей - это на сто процентов увеличивает бюджет Чукотки и впервые делает Чукотский автономный округ бездотационным", - сообщил Новачук. Появятся около 11 тысяч новых рабочих мест и на два миллиона тонн увеличатся грузопотоки по Северному морскому пути. При этом производство меди в стране вырастет на 25 процентов, а выпуск золота - на четыре. "Таким образом, этот проект на Чукотке становится системообразующим", - сказал докладчик. "Мы проводим впервые, наверное, на Чукотке скоростной интернет. Когда я там побывал, там есть места, где не то что интернет - телефон просто не работает", - также заметил он. Еще будет построен новый круглогодичный порт, автодорога и электролинии, в том числе благодаря поддержке государства. Идут переговоры с "Росатомом" о строительстве персонального ледокола и трех судов ледового класса, которые позволят завозить и продукты, и все необходимое круглый год. "То есть мы вот эту континентальную часть Чукотки обеспечим", - заключил бизнесмен.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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