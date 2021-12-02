Школьников Биробиджана перевели на удаленку из-за COVID-19

В столице Еврейской автономии семь классов в пяти школах закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Ученики продолжат заниматься дистанционно, сообщила пресс-служба мэрии.

"В течение двух недель школьники будут обучаться дома. Всех протестируют на COVID-19. Областное управление Роспотребнадзора подготовило необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения коронавирусна на территории образовательных учреждений", - отметил глава Биробиджана Александр Головатый.

Он добавил, что в школах провели обработку классов, столовых и коридоров дезинфицирующим раствором.

По данным регионального минздрава, общее число заболевших коронавирусом в Еврейской автономии превысило 10,5 тысячи человек. По данным на 29 ноября план иммунизации выполнен на 78 процентов. Полный курс вакцинации прошли 43,8 тысячи человек, первым компонентом привились 55,4 тысячи.