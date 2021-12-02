В Якутии реализуется программа "зеленой электрификации"

В Якутии самая большая в России сеть децентрализованных энергосистем в изолированных и труднодоступных территориях. На рубеже 2020-х годов за счет развития технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и низкоуглеродной энергетики появилась возможность экономически выгодной модернизации удаленных объектов электрогенерации, превысивших нормативный ресурс эксплуатации и требовавших больших расходов топлива.

"Зеленые" проекты

"Зеленый энергопереход" в России оказался наиболее выгодным и востребованным для якутской генерации. В 2020-м - в год 100-летия плана ГОЭЛРО - в Республике Саха фактически стартовала программа "зеленой электрификации". А с 2021 года она охватывает весь спектр современных экологически чистых технологий в энергетике. Ускоренный переход на ВИЭ позволит серьезно сэкономить на дизтопливе и уменьшить зависимость труднодоступных районов от "северного завоза".

"Зеленые проекты" являются новой ступенью в развитии энергетики в условиях Крайнего Севера и имеют хорошие перспективы для дальнейшего тиражирования. Они очень важны с точки зрения снижения расходов по энергообеспечению, созданию системы возобновляемой электроэнергии в удаленных и экстремально холодных районах Якутии. Благодаря вводу электростанций на основе современных и безопасных технологий жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию. Это позволит сделать территории более комфортными и будет способствовать улучшению качества жизни населения", - заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Ветродизельный комплекс в Тикси

22 декабря 2020 года в поселке Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия) был введен в эксплуатацию уникальный для России ветродизельный комплекс. Впервые в единый технологический комплекс были объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии. Комплексом управляет автоматизированная система.

Все оборудование адаптировано к работе в суровых условиях Заполярья. Ветроустановки могут работать при температуре до минус 50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 метров в секунду. Высота каждой ветроустановки - 41,5 метра, диаметр лопастей - 33 метра. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltec.

Использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов позволяет снизить расход топлива на 500 тонн в год, что дает существенный экономический и экологический эффекты. Ветродизельный комплекс повысил надежность энергоснабжения поселка Тикси, где проживает более 4,6 тысячи человек. Уменьшилась зависимость населенного пункта от дорогостоящего привозного топлива.

Проект реализуется правительством Якутии, ПАО "РусГидро" и правительственной организацией Японии по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) в рамках Меморандума о сотрудничестве с 2017 года. Проект предполагается распространить в Республике Саха, а также в других регионах России.

Проект безуглеродной атомной генерации

На площадке ВЭФ-2021 министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Республики Саха (Якутия) и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации. В арктической зоне Якутии будет построена первая наземная атомная станция малой мощности (АСММ).

Ввод в строй АСММ позволит запускать перспективные коммерческие проекты на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность цен на электрическую энергию. Это привлечет новых инвесторов в регион и повысит качество жизни населения.

"Мы связываем с этим проектом начало позитивных преобразований в поселке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, а вместе с ним и во всей якутской Арктике. Станция вдохнет новую жизнь во все проекты, которые там есть - по олову, золоту, серебру, и в целом позволит сделать район развитой территорией, комфортной для работы и жизни", - отметил Айсен Николаев.

Соглашение предусматривает совместную разработку плана комплексного социально-экономического развития арктических территорий Республики Саха, модернизацию энергетической, совершенствование транспортной и создание социальной инфраструктуры.

Первый гибридный энергокомплекс

В рамках ВЭФ-2021 была торжественно запущена в эксплуатацию первая автоматизированная гибридная электростанция на дизельном топливе и солнечной энергии в поселке Улахан-Кюель (Табалах) Верхоянского района Якутии. Проект реализован ПАО "РусГидро" при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестором выступило ООО "КЭР" ("Комплексные энергетические решения"). Мощность электростанции составляет 1125 кВт, включая солнечную генерацию 400 кВт.

"Всего по республике по энергосервисным контрактам будет запущено в эксплуатацию 72 гибридные электростанции, что позволит обеспечить надежность электроснабжения в северных и арктических районах, сэкономить дорогостоящее дизельное топливо, а также снизить его потребление на 30 процентов. Это положительно скажется на себестоимости вырабатываемой энергии", - отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

В рамках энергосервисных контрактов в 2022 году подобные гибридные энергокомплексы появятся в Верхоянске, Моме, Сасыре, Тебюляхе, Кулун-Елбюте. В 2023-2024 годах будут построены 66 объектов 2-й и 3-й очереди. Задача по формированию устойчивой генерации для удаленных территорий поставлена в Указе президента РФ о национальных целях развития до 2024 года.

Гелиевая промышленность

Развитие гелиевой промышленности в Республике Саха (Якутия) привлечет около 250 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать две тысячи рабочих мест. В Западной Якутии будет реализован инвестпроект по производству и хранению безуглеродных энергоносителей - водорода и гелия.

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по созданию инвестиционного проекта направлено на рациональное недропользование и "озеленение" энергетики. Планируется создать системы сбора и долгосрочного хранения гелия в течение 50-100 лет.

В проекте участвуют Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), научно-производственное объединение "Северо-Восточный Альянс", предприятия "Якутия-Газ" и "Химмаш-Аппарат". В течение года с момента подписания соглашения компания-инвестор при поддержке КРДВ намерена присвоить проектной организации статус резидента ТОРа или Арктической зоны РФ (АЗРФ).

По оценкам экспертов, на территории Якутии содержится более 8 миллиардов кубометров гелия. Республика может выступить в качестве мирового центра по добыче, хранению и переработке ценного газа. Развитие безуглеродной промышленности позволит выйти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и включиться в процесс глобальной энергетической трансформации. Для этого необходима тесная кооперация науки, бизнеса, технологических компаний и потребителей.

"Потенциал Якутии как территории, обладающей основной ресурсной базой гелия, при согласовании планов с ключевыми игроками рынка - Газпромом, ГазпромНефтью, Чаяндинским месторождением - позволит говорить о появлении в России новой технологичной отрасли", - уверен исполнительный директор Российского газового общества Роман Самсонов.