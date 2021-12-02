В якутском селе открыли новую школу взамен сгоревшей

В селе Кытанах Чурапчинского улуса Якутии открылась новая школа. С этим жителей села поздравил глава республики Айсен Николаев, вручивший директору сертификат на приобретение школьного автобуса, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

- Все мы с нетерпением ждали, когда в селе завершится строительство школы-сада. И вот сегодня состоялось официальное открытие, а уже в ближайшие дни здесь начнутся занятия, - отметил Айсен Николаев.

В 2016 году старая школа сгорела, и до сегодняшнего дня детям приходилось заниматься в трех разных зданиях: интернате, жилом доме и центре детского творчества.

В новой школе оборудовали просторный спортзал, процедурный и медицинский кабинеты, столовую. Она примет 87 учеников и 30 дошколят.