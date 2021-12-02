В Приморье закрыли "китовую тюрьму"

В Приморском крае полностью закрыли "китовую тюрьму". Бухту Среднюю, где она находилась, освободили от вольеров, в которых содержались морские животные.

"По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению", - сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Новый собственник переработает их и будет использовать для ремонта судов.

Напомним, в бухте Средней содержались косатки, белухи и моржи, которых незаконно выловили и хотели продать в Китай. Поле общественного резонанса животных выпустили на свободу.