Власти Приморья опровергли отмену QR-кодов в ТЦ

В правительстве Приморского края опровергли информацию об отмене QR-кодов для посещения торговых центров.

Такие сведения начали распространяться в соцсетях и мессенджерах.

"Данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки", - сообщает правительство края в официальном Telegram-канале.

Напомним, в регионе QR-коды необходимы для посещения кафе, ресторанов, столовых, фудкортов, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, ТЦ, магазинов промтоваров, парикмахерских, салонов красоты.