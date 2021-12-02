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02.12.2021 11:19
Рубрика: Власть

Власти Приморья опровергли отмену QR-кодов в ТЦ

Текст: Юлия Гарднер

В правительстве Приморского края опровергли информацию об отмене QR-кодов для посещения торговых центров.

Фото: пресс-служба АО "Хабаровский аэропорт"
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Такие сведения начали распространяться в соцсетях и мессенджерах.

"Данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки", - сообщает правительство края в официальном Telegram-канале.

Напомним, в регионе QR-коды необходимы для посещения кафе, ресторанов, столовых, фудкортов, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, ТЦ, магазинов промтоваров, парикмахерских, салонов красоты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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