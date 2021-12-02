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02.12.2021 22:51
Рубрика: Культура

Вышли в свет первые тома собрания сочинений исследователя Дальнего Востока Арсеньева

Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Будущий 2022 год можно назвать Годом Арсеньева - исполняется 150 лет со дня рождения автора "Дерсу Узала", великого русского путешественника и ученого.
Владимир Арсеньев - исследователь, путешественник, этнограф и фотограф. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

На днях во Владивостоке в издательстве "Рубеж" вышли в свет четыре тома (в шести книгах) первого Полного собрания сочинений Владимира Клавдиевича Арсеньева. Сегодня эти книги можно увидеть на открывшейся в Москве ярмарке non/fiction в Гостином Дворе. Здесь я и встретился с генеральным директором и главным редактором Тихоокеанского издательства "Рубеж" Александром Владимировичем Колесовым.

На Дальнем Востоке имя Арсеньева окружено самым настоящим культом - в самом добром смысле этого слова.

Александр Колесов: Это так, но при этом в России его знают куда меньше, чем он того заслуживает. Наследие Владимира Клавдиевича до последнего времени не было полностью издано.

В собрание, которое вы выпускаете, впервые вошел огромный пласт научно-практических исследований Арсеньева...

Александр Колесов: Широкому читателю практически неизвестно о том, что Арсеньев являлся еще и исследователем, ученым широчайшего профиля, в первую очередь - этнографом. К несчастью, оказалась потерянной главная этнографическая работа Владимира Клавдиевича - двухтомная монография об удэгейцах "Страна Удэхе", материалы к которой он собирал более 25 лет.

Помнится, пару лет назад здесь же, на non/fiction, вы познакомили меня со своим юным соратником. Разговор был на ходу, и я запомнил лишь то, что его зовут Никита.

Александр Колесов: Да, это Никита Сергеевич Воробьев - ответственный редактор Полного собрания сочинений Арсеньева, аспирант Дальневосточного федерального университета. Именно он за последние два года провел поистине огромную работу по поиску неопубликованных ранее текстов и фотографий Арсеньева, подготовке примечаний и указателей к нему.

Фото: Артем Локалов
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Мне интереснее всего рыться в указателе имен - каждое имя, упоминаемое Арсеньевым, здесь обретает судьбу. Увы, часто трагическую...

Александр Колесов: Да, многие близкие Арсеньеву люди репрессированы. Самого же Владимира Клавдиевича "спасла" от ареста смерть от пневмонии, которой он заболел в экспедиции.

Незадолго до своей кончины, 27 июля 1930 года, Арсеньев писал: "Если бы не эти близкие мне люди, если бы я был один - я давно ушел бы далеко в горы, подальше от города, от толпы, от фальши, лжи, зависти и злобы, которые ныне пропитали всю нашу жизнь..."

В первом Полном собрании сочинений Владимира Арсеньева впервые будут опубликованы многие его научные работы, путевые дневники и письма

Сегодня государственные мужи не знают, что еще придумать, чтобы заманить людей на Дальний Восток. А может, надо просто каждому выпускнику школы подарить книги Арсеньева, и тогда самые храбрые и целеустремленные рванут на Дальний Восток?

Фото: Предоставлено Алексеем Осипенко
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Александр Колесов: Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, видимо, так и рассудил, когда горячо поддержал наш проект и профинансировал его. И сегодня Полное собрание сочинений Арсеньева есть во всех муниципальных и прежде всего в школьных, вузовских и сельских библиотеках края.

Что ждет нас, читателей, в следующих пяти книгах собрания сочинений Арсеньева?

Александр Колесов: В них войдут дневники и письма Владимира Клавдиевича. Оставшиеся тома Полного собрания сочинений увидят свет в первом полугодии 2022 года, в канун юбилея В.К. Арсеньева.

P.S.

10 декабря в Москве пройдет торжественная церемония вручения Всероссийской премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.

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