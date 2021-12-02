За сутки в России подтверждено 33 389 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3805

2 Санкт-Петербург 2623

3 Московская область 1475

4 Краснодарский край 917

5 Самарская область 902

6 Воронежская область 744

7 Красноярский край 736

8 Свердловская область 698

9 Пермский край 690

10 Нижегородская область 687

11 Республика Башкортостан 662

12 Челябинская область 651

13 Ростовская область 649

14 Иркутская область 604

15 Омская область 578

16 Саратовская область 571

17 Хабаровский край 533

18 Алтайский край 523

19 Приморский край 462

20 Ставропольский край 462

21 Волгоградская область 441

22 Республика Крым 431

23 Ульяновская область 418

24 Новосибирская область 391

25 Вологодская область 380

26 Липецкая область 378

27 Кемеровская область 373

28 Ленинградская область 371

29 Тверская область 370

30 Архангельская область 367

31 Пензенская область 363

32 Белгородская область 336

33 Оренбургская область 329

34 Забайкальский край 324

35 Владимирская область 312

36 Тюменская область 311

37 Смоленская область 305

38 Курская область 303

39 Орловская область 291

40 Калининградская область 290

41 Республика Коми 285

42 Ярославская область 279

43 Амурская область 259

44 Кировская область 255

45 Республика Саха (Якутия) 253

46 Тульская область 246

47 Астраханская область 241

48 Брянская область 241

49 Республика Карелия 238

50 Новгородская область 237

51 Ханты-Мансийский автономный округ 236

52 Республика Татарстан 236

53 Республика Бурятия 232

54 Томская область 230

55 Рязанская область 225

56 Удмуртская Республика 215

57 Мурманская область 211

58 Тамбовская область 211

59 Калужская область 207

60 Ивановская область 204

61 Курганская область 202

62 Севастополь 201

63 Псковская область 193

64 Костромская область 182

65 Республика Дагестан 174

66 Республика Хакасия 163

67 Республика Мордовия 155

68 Республика Чувашия 145

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

70 Республика Марий Эл 122

71 Сахалинская область 121

72 Кабардино-Балкарская Республика 108

73 Республика Адыгея 98

74 Республика Северная Осетия-Алания 87

75 Республика Ингушетия 82

76 Чеченская Республика 80

77 Карачаево-Черкесская Республика 79

78 Республика Тыва 56

79 Камчатский край 48

80 Республика Алтай 42

81 Магаданская область 36

82 Еврейская автономная область 36

83 Республика Калмыкия 26

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 703 107 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,17%

3. Республика Тыва 0,18% За последние сутки подтверждено 1 221 смерть: Москва 92

Санкт-Петербург 57

Московская область 51

Краснодарский край 45

Воронежская область 43

Волгоградская область 39

Ростовская область 39

Нижегородская область 36

Самарская область 35

Республика Башкортостан 34

Красноярский край 34

Ставропольский край 33

Свердловская область 31

Челябинская область 30

Владимирская область 27

Алтайский край 27

Иркутская область 27

Республика Крым 24

Саратовская область 24

Пермский край 21

Рязанская область 20

Брянская область 19

Республика Чувашия 18

Пензенская область 18

Новосибирская область 16

Ульяновская область 15

Омская область 14

Липецкая область 12

Тульская область 12

Республика Дагестан 12

Оренбургская область 12

Ханты-Мансийский автономный округ 12

Белгородская область 11

Ивановская область 11

Вологодская область 11

Новгородская область 11

Курская область 10

Тверская область 10

Республика Коми 10

Калининградская область 10

Кабардино-Балкарская Республика 10

Республика Татарстан 10

Удмуртская Республика 10

Тюменская область 10

Тамбовская область 9

Севастополь 9

Республика Марий Эл 9

Республика Хакасия 9

Республика Бурятия 9

Смоленская область 8

Забайкальский край 7

Приморский край 7

Хабаровский край 7

Орловская область 6

Мурманская область 6

Псковская область 6

Астраханская область 6

Калужская область 5

Ленинградская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Мордовия 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Томская область 4

Республика Карелия 3

Кировская область 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Республика Адыгея 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Ярославская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Ингушетия 1

Камчатский край 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 277 640 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек:

Москва 3634

Санкт-Петербург 3106

Московская область 1998

Челябинская область 1506

Краснодарский край 1067

Республика Крым 871

Омская область 804

Волгоградская область 771

Красноярский край 711

Пермский край 676

Республика Башкортостан 658

Ростовская область 614

Хабаровский край 609

Самарская область 598

Ульяновская область 597

Саратовская область 590

Нижегородская область 588

Пензенская область 566

Смоленская область 517

Алтайский край 514

Рязанская область 512

Свердловская область 476

Воронежская область 467

Калининградская область 462

Архангельская область 431

Липецкая область 410

Забайкальский край 410

Ленинградская область 406

Брянская область 376

Тверская область 374

Вологодская область 360

Республика Хакасия 354

Псковская область 347

Ставропольский край 303

Оренбургская область 294

Приморский край 294

Республика Саха (Якутия) 274

Республика Татарстан 270

Орловская область 269

Иркутская область 263

Курская область 262

Астраханская область 257

Ханты-Мансийский автономный округ 257

Республика Бурятия 257

Мурманская область 254

Ярославская область 251

Кемеровская область 251

Белгородская область 249

Новгородская область 246

Тамбовская область 244

Тюменская область 235

Республика Карелия 231

Тульская область 230

Владимирская область 223

Томская область 208

Республика Коми 205

Калужская область 204

Костромская область 198

Республика Дагестан 198

Севастополь 175

Курганская область 161

Кировская область 157

Ивановская область 156

Удмуртская Республика 155

Амурская область 147

Новосибирская область 132

Республика Чувашия 131

Республика Мордовия 122

Республика Северная Осетия - Алания 112

Республика Марий Эл 108

Кабардино-Балкарская Республика 95

Чеченская Республика 91

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Республика Ингушетия 87

Сахалинская область 82

Республика Тыва 73

Карачаево-Черкесская Республика 58

Республика Алтай 55

Камчатский край 39

Республика Адыгея 38

Магаданская область 38

Еврейская автономная область 28

Республика Калмыкия 24

Ненецкий автономный округ 15

Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 400 117. Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"