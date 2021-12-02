За сутки в России подтверждено 33 389 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3805
- 2 Санкт-Петербург 2623
- 3 Московская область 1475
- 4 Краснодарский край 917
- 5 Самарская область 902
- 6 Воронежская область 744
- 7 Красноярский край 736
- 8 Свердловская область 698
- 9 Пермский край 690
- 10 Нижегородская область 687
- 11 Республика Башкортостан 662
- 12 Челябинская область 651
- 13 Ростовская область 649
- 14 Иркутская область 604
- 15 Омская область 578
- 16 Саратовская область 571
- 17 Хабаровский край 533
- 18 Алтайский край 523
- 19 Приморский край 462
- 20 Ставропольский край 462
- 21 Волгоградская область 441
- 22 Республика Крым 431
- 23 Ульяновская область 418
- 24 Новосибирская область 391
- 25 Вологодская область 380
- 26 Липецкая область 378
- 27 Кемеровская область 373
- 28 Ленинградская область 371
- 29 Тверская область 370
- 30 Архангельская область 367
- 31 Пензенская область 363
- 32 Белгородская область 336
- 33 Оренбургская область 329
- 34 Забайкальский край 324
- 35 Владимирская область 312
- 36 Тюменская область 311
- 37 Смоленская область 305
- 38 Курская область 303
- 39 Орловская область 291
- 40 Калининградская область 290
- 41 Республика Коми 285
- 42 Ярославская область 279
- 43 Амурская область 259
- 44 Кировская область 255
- 45 Республика Саха (Якутия) 253
- 46 Тульская область 246
- 47 Астраханская область 241
- 48 Брянская область 241
- 49 Республика Карелия 238
- 50 Новгородская область 237
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 236
- 52 Республика Татарстан 236
- 53 Республика Бурятия 232
- 54 Томская область 230
- 55 Рязанская область 225
- 56 Удмуртская Республика 215
- 57 Мурманская область 211
- 58 Тамбовская область 211
- 59 Калужская область 207
- 60 Ивановская область 204
- 61 Курганская область 202
- 62 Севастополь 201
- 63 Псковская область 193
- 64 Костромская область 182
- 65 Республика Дагестан 174
- 66 Республика Хакасия 163
- 67 Республика Мордовия 155
- 68 Республика Чувашия 145
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 70 Республика Марий Эл 122
- 71 Сахалинская область 121
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 108
- 73 Республика Адыгея 98
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 75 Республика Ингушетия 82
- 76 Чеченская Республика 80
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 79
- 78 Республика Тыва 56
- 79 Камчатский край 48
- 80 Республика Алтай 42
- 81 Магаданская область 36
- 82 Еврейская автономная область 36
- 83 Республика Калмыкия 26
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 703 107 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,17%
- 3. Республика Тыва 0,18%
За последние сутки подтверждено 1 221 смерть:
- Москва 92
- Санкт-Петербург 57
- Московская область 51
- Краснодарский край 45
- Воронежская область 43
- Волгоградская область 39
- Ростовская область 39
- Нижегородская область 36
- Самарская область 35
- Республика Башкортостан 34
- Красноярский край 34
- Ставропольский край 33
- Свердловская область 31
- Челябинская область 30
- Владимирская область 27
- Алтайский край 27
- Иркутская область 27
- Республика Крым 24
- Саратовская область 24
- Пермский край 21
- Рязанская область 20
- Брянская область 19
- Республика Чувашия 18
- Пензенская область 18
- Новосибирская область 16
- Ульяновская область 15
- Омская область 14
- Липецкая область 12
- Тульская область 12
- Республика Дагестан 12
- Оренбургская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Белгородская область 11
- Ивановская область 11
- Вологодская область 11
- Новгородская область 11
- Курская область 10
- Тверская область 10
- Республика Коми 10
- Калининградская область 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Татарстан 10
- Удмуртская Республика 10
- Тюменская область 10
- Тамбовская область 9
- Севастополь 9
- Республика Марий Эл 9
- Республика Хакасия 9
- Республика Бурятия 9
- Смоленская область 8
- Забайкальский край 7
- Приморский край 7
- Хабаровский край 7
- Орловская область 6
- Мурманская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 6
- Калужская область 5
- Ленинградская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Мордовия 5
- Курганская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Республика Карелия 3
- Кировская область 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Республика Адыгея 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Ярославская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Ингушетия 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
- За весь период по России умерло 277 640 человек.
- За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек:
- Москва 3634
- Санкт-Петербург 3106
- Московская область 1998
- Челябинская область 1506
- Краснодарский край 1067
- Республика Крым 871
- Омская область 804
- Волгоградская область 771
- Красноярский край 711
- Пермский край 676
- Республика Башкортостан 658
- Ростовская область 614
- Хабаровский край 609
- Самарская область 598
- Ульяновская область 597
- Саратовская область 590
- Нижегородская область 588
- Пензенская область 566
- Смоленская область 517
- Алтайский край 514
- Рязанская область 512
- Свердловская область 476
- Воронежская область 467
- Калининградская область 462
- Архангельская область 431
- Липецкая область 410
- Забайкальский край 410
- Ленинградская область 406
- Брянская область 376
- Тверская область 374
- Вологодская область 360
- Республика Хакасия 354
- Псковская область 347
- Ставропольский край 303
- Оренбургская область 294
- Приморский край 294
- Республика Саха (Якутия) 274
- Республика Татарстан 270
- Орловская область 269
- Иркутская область 263
- Курская область 262
- Астраханская область 257
- Ханты-Мансийский автономный округ 257
- Республика Бурятия 257
- Мурманская область 254
- Ярославская область 251
- Кемеровская область 251
- Белгородская область 249
- Новгородская область 246
- Тамбовская область 244
- Тюменская область 235
- Республика Карелия 231
- Тульская область 230
- Владимирская область 223
- Томская область 208
- Республика Коми 205
- Калужская область 204
- Костромская область 198
- Республика Дагестан 198
- Севастополь 175
- Курганская область 161
- Кировская область 157
- Ивановская область 156
- Удмуртская Республика 155
- Амурская область 147
- Новосибирская область 132
- Республика Чувашия 131
- Республика Мордовия 122
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Республика Марий Эл 108
- Кабардино-Балкарская Республика 95
- Чеченская Республика 91
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Республика Ингушетия 87
- Сахалинская область 82
- Республика Тыва 73
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Республика Алтай 55
- Камчатский край 39
- Республика Адыгея 38
- Магаданская область 38
- Еврейская автономная область 28
- Республика Калмыкия 24
- Ненецкий автономный округ 15
- Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 400 117.