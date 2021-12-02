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02.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 389 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 33 389 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3805
  • 2 Санкт-Петербург 2623
  • 3 Московская область 1475
  • 4 Краснодарский край 917
  • 5 Самарская область 902
  • 6 Воронежская область 744
  • 7 Красноярский край 736
  • 8 Свердловская область 698
  • 9 Пермский край 690
  • 10 Нижегородская область 687
  • 11 Республика Башкортостан 662
  • 12 Челябинская область 651
  • 13 Ростовская область 649
  • 14 Иркутская область 604
  • 15 Омская область 578
  • 16 Саратовская область 571
  • 17 Хабаровский край 533
  • 18 Алтайский край 523
  • 19 Приморский край 462
  • 20 Ставропольский край 462
  • 21 Волгоградская область 441
  • 22 Республика Крым 431
  • 23 Ульяновская область 418
  • 24 Новосибирская область 391
  • 25 Вологодская область 380
  • 26 Липецкая область 378
  • 27 Кемеровская область 373
  • 28 Ленинградская область 371
  • 29 Тверская область 370
  • 30 Архангельская область 367
  • 31 Пензенская область 363
  • 32 Белгородская область 336
  • 33 Оренбургская область 329
  • 34 Забайкальский край 324
  • 35 Владимирская область 312
  • 36 Тюменская область 311
  • 37 Смоленская область 305
  • 38 Курская область 303
  • 39 Орловская область 291
  • 40 Калининградская область 290
  • 41 Республика Коми 285
  • 42 Ярославская область 279
  • 43 Амурская область 259
  • 44 Кировская область 255
  • 45 Республика Саха (Якутия) 253
  • 46 Тульская область 246
  • 47 Астраханская область 241
  • 48 Брянская область 241
  • 49 Республика Карелия 238
  • 50 Новгородская область 237
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 236
  • 52 Республика Татарстан 236
  • 53 Республика Бурятия 232
  • 54 Томская область 230
  • 55 Рязанская область 225
  • 56 Удмуртская Республика 215
  • 57 Мурманская область 211
  • 58 Тамбовская область 211
  • 59 Калужская область 207
  • 60 Ивановская область 204
  • 61 Курганская область 202
  • 62 Севастополь 201
  • 63 Псковская область 193
  • 64 Костромская область 182
  • 65 Республика Дагестан 174
  • 66 Республика Хакасия 163
  • 67 Республика Мордовия 155
  • 68 Республика Чувашия 145
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 70 Республика Марий Эл 122
  • 71 Сахалинская область 121
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 108
  • 73 Республика Адыгея 98
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 75 Республика Ингушетия 82
  • 76 Чеченская Республика 80
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 78 Республика Тыва 56
  • 79 Камчатский край 48
  • 80 Республика Алтай 42
  • 81 Магаданская область 36
  • 82 Еврейская автономная область 36
  • 83 Республика Калмыкия 26
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 703 107 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,17%
  • 3. Республика Тыва 0,18%
За последние сутки подтверждено 1 221 смерть:
  • Москва 92
  • Санкт-Петербург 57
  • Московская область 51
  • Краснодарский край 45
  • Воронежская область 43
  • Волгоградская область 39
  • Ростовская область 39
  • Нижегородская область 36
  • Самарская область 35
  • Республика Башкортостан 34
  • Красноярский край 34
  • Ставропольский край 33
  • Свердловская область 31
  • Челябинская область 30
  • Владимирская область 27
  • Алтайский край 27
  • Иркутская область 27
  • Республика Крым 24
  • Саратовская область 24
  • Пермский край 21
  • Рязанская область 20
  • Брянская область 19
  • Республика Чувашия 18
  • Пензенская область 18
  • Новосибирская область 16
  • Ульяновская область 15
  • Омская область 14
  • Липецкая область 12
  • Тульская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Оренбургская область 12
  • Ханты-Мансийский автономный округ 12
  • Белгородская область 11
  • Ивановская область 11
  • Вологодская область 11
  • Новгородская область 11
  • Курская область 10
  • Тверская область 10
  • Республика Коми 10
  • Калининградская область 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Республика Татарстан 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Тюменская область 10
  • Тамбовская область 9
  • Севастополь 9
  • Республика Марий Эл 9
  • Республика Хакасия 9
  • Республика Бурятия 9
  • Смоленская область 8
  • Забайкальский край 7
  • Приморский край 7
  • Хабаровский край 7
  • Орловская область 6
  • Мурманская область 6
  • Псковская область 6
  • Астраханская область 6
  • Калужская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Мордовия 5
  • Курганская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Карелия 3
  • Кировская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Ярославская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Камчатский край 1
  • Еврейская автономная область 1
  • За весь период по России умерло 277 640 человек.
  • За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек:
  • Москва 3634
  • Санкт-Петербург 3106
  • Московская область 1998
  • Челябинская область 1506
  • Краснодарский край 1067
  • Республика Крым 871
  • Омская область 804
  • Волгоградская область 771
  • Красноярский край 711
  • Пермский край 676
  • Республика Башкортостан 658
  • Ростовская область 614
  • Хабаровский край 609
  • Самарская область 598
  • Ульяновская область 597
  • Саратовская область 590
  • Нижегородская область 588
  • Пензенская область 566
  • Смоленская область 517
  • Алтайский край 514
  • Рязанская область 512
  • Свердловская область 476
  • Воронежская область 467
  • Калининградская область 462
  • Архангельская область 431
  • Липецкая область 410
  • Забайкальский край 410
  • Ленинградская область 406
  • Брянская область 376
  • Тверская область 374
  • Вологодская область 360
  • Республика Хакасия 354
  • Псковская область 347
  • Ставропольский край 303
  • Оренбургская область 294
  • Приморский край 294
  • Республика Саха (Якутия) 274
  • Республика Татарстан 270
  • Орловская область 269
  • Иркутская область 263
  • Курская область 262
  • Астраханская область 257
  • Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • Республика Бурятия 257
  • Мурманская область 254
  • Ярославская область 251
  • Кемеровская область 251
  • Белгородская область 249
  • Новгородская область 246
  • Тамбовская область 244
  • Тюменская область 235
  • Республика Карелия 231
  • Тульская область 230
  • Владимирская область 223
  • Томская область 208
  • Республика Коми 205
  • Калужская область 204
  • Костромская область 198
  • Республика Дагестан 198
  • Севастополь 175
  • Курганская область 161
  • Кировская область 157
  • Ивановская область 156
  • Удмуртская Республика 155
  • Амурская область 147
  • Новосибирская область 132
  • Республика Чувашия 131
  • Республика Мордовия 122
  • Республика Северная Осетия - Алания 112
  • Республика Марий Эл 108
  • Кабардино-Балкарская Республика 95
  • Чеченская Республика 91
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Республика Ингушетия 87
  • Сахалинская область 82
  • Республика Тыва 73
  • Карачаево-Черкесская Республика 58
  • Республика Алтай 55
  • Камчатский край 39
  • Республика Адыгея 38
  • Магаданская область 38
  • Еврейская автономная область 28
  • Республика Калмыкия 24
  • Ненецкий автономный округ 15
  • Чукотский автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 400 117.

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