Ковидные госпитали столкнулись с резким подорожанием кислорода

Региональные бюджеты испытывают дополнительную нагрузку для обеспечения кислородом стационаров, работающих в режиме ковидных госпиталей.

Как рассказывают менеджеры от медицины, за год кислород подорожал в пять раз, а его потребность выросла раз в 30. Порядка 78 процентов пациентов, находящихся на стационарном лечении с коронавирусом, нуждаются в респираторной поддержке.

Из 3754 инфекционных коек, развернутых на сегодня в медицинских организациях региона, к кислороду подключены 2530. Исходя из расчетной потребности, одной тонны кислорода хватает, чтобы обеспечить примерно сто пациентов в сутки. Это в разы превышает возможности лечебных организаций, которые раньше использовали кислород в крайне редких случаях - только в реанимациях и интенсивном блоке.

- Лечение от коронавируса обходится очень дорого. Есть крайне тяжелые пациенты, которые находятся на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), для них только один сеанс стоит около 150-200 тысяч, иногда до 300 тысяч. Для лечения тяжелых больных за счет бюджета области приобретено четыре аппарата плазмафереза. Но и обычное лечение ковида в легкой степени обходится бюджету в 70 тысяч рублей, средней тяжести - 100-120 тысяч, тяжелой - в среднем 160-180 тысяч на человека. В последнее время в регионе фиксируют около 400 новых зараженных в сутки, - пояснил врио заместителя председателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Чтобы избежать острого дефицита и зависимости от поставщиков кислорода, региональные власти приняли решение закупить модульные ресурсные станции для больниц. Они сами производят кислород. До конца года в Пензе будут действовать семь таких ресурсных центра.

Поставщиком жизненно необходимого оборудования стало местное предприятие, заказами оно загружено до середины следующего года

- На сегодня у нас развернуто 740 коек, из них - 80 реанимационных и 240 коек долечивания. Это колоссальное количество. Ситуация с коронавирусом остается непростой. В случае увеличения нагрузки на реанимационный блок резервные станции позволят усилить поток кислорода, а для больных улучшить качество лечения, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Центр размещается в девятиэтажном здании, которое уже давно работает в режиме ковидного госпиталя. Сейчас здесь завершается монтаж нового оборудования. Его подключают к существующей сети кислородного газопровода. В доковидные времена справлялась одна станция, теперь их будет три - каждая мощностью 1,2 тонны в сутки. Для сравнения: чтобы доставить в больницу такое же количество кислорода в баллонах, грузовику пришлось бы сделать 15 рейсов. А еще баллоны нужно разгрузить, поднять на этаж.

Поставщиком жизненно необходимого оборудования стало местное предприятие. Заказами оно загружено до середины следующего года. Создание каждой станции - трудоемкий процесс, он занимает от 8 до 12 недель.

- Компрессоры собирают в Пензе - это сердце модульной кислородной станции. Многие комплектующие выпускают здесь же, поэтому если что-то выйдет из строя, недолго заменить. Не придется ждать запчасти из-за рубежа месяцами, как сейчас зачастую происходит. Обслуживание станции осуществляется дистанционно, - говорит руководитель предприятия Юрий Рябченков.

Производство востребованного оборудования освоили в кратчайшие сроки. Выпущенные станции уже работают не только в Пензе, но также в клиниках Марий Эл и Крыма.

Из-за дефицита региональные власти приняли решение закупить для больниц модульные станции, которые производят кислород

Однако полностью закрыть растущую потребность в медицинском кислороде собственными силами больницам пока не удастся. Приобретенное оборудование позволит вырабатывать около восьми тонн кислорода в сутки, это только половина от максимальной потребности. Остальное придется закупать. На этом рынке немало злоупотреблений. ФАС проводит проверку в разных регионах о нарушении антимонопольного законодательства поставщиками медицинского кислорода. Так, в Пензе на одни и те же баллоны действовали разные цены для различных медицинских учреждений. В результате пациенты оказались в неравных условиях.

- В действиях поставщика кислорода содержатся признаки нарушения статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции". Организацию предупредили о необходимости прекратить нарушение. При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, - пояснили в региональном УФАС. Если нарушения не устранят, организации грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.