Под Пензой полицейские изъяли свыше тонны контрафактного алкоголя

В Городищенском районе Пензенской области полицейские изъяли более тысячи литров нелегальной спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщило в четверг ГУ МВД по региону.

Оперативники выяснили, что в ноябре этого года четверо знакомых мужчин занялись изготовлением контрафактной водки. Они произвели большую партию и разлили ее по пол-литровым бутылкам. Все это подельники упаковали в коробки для перевозки.

Полицейские задержали машину, на которой один из участников группировки развозил "левый" алкоголь по точкам сбыта. Нелегальную водку реализовывали в небольших магазинах в районах. В салоне автомобиля было свыше двух тысяч бутылок.

Оперативники провели обыски одновременно в Железнодорожном районе Пензы, в Городищенском районе и Заречном. Полицейским удалось обнаружить в магазинах и складах 160 бутылок с "паленой" водкой. Также нашли стеклотару с этикетками фирм известных брендов, канистры со спиртом, бак объемом тысячу литров, который использовался для смешивания воды и спирта, шланги для розлива по бутылкам.

Все подельники незаконного бизнеса задержаны, с них взяли подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции…", совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Максимальная санкция по статье - лишения свободы до шести лет.