В Мордовии на сотрудника ФСИН завели дело за выращивание конопли

Сотрудник исправительной колонии №12 мордовского УФСИН стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. У мужчины изъято более 10 килограммов запрещенных веществ растительного происхождения, которые он выращивал в теплице.

Как сообщили в СУ СК РФ по Республике Мордовия, упаковки с наркотической продукцией, а также несколько растений были изъяты у подозреваемого в октябре текущего года полицейскими совместно с сотрудниками собственной безопасности УФСИН по региону.

На допросе мужчина пояснил следователю, что выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотическое средство для личного потребления.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере".