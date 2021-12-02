В Оренбуржье уровень коллективного иммунитета достиг 81%

В Оренбургской области первым компонентом привито 66,7 процента подлежащих вакцинации жителей. Уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 81 процента.

Такие цифры назвал губернатор области Денис Паслер на состоявшемся в четверг в Оренбурге совещании по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

- Для максимального охвата и привлечения к вакцинации мы проводим адресные обходы и обзвоны жителей региона, доставляем людей старшего возраста в медицинские организации социальным транспортом; работают мобильные пункты вакцинации и многое другое, - рассказал Паслер.

Игорь Комаров отметил, что за последний месяц уровень заболеваемости в области существенно снизился: четверть от общего числа больничных коек фактически в резерве, что дает возможность вернуться к плановому лечению других заболеваний. Но, в соответствии с поручениями главы государства, необходимо кратно увеличить объемы тестирования.

Полпред подчеркнул активную помощь местного бизнеса в решении проблем здравоохранения. По словам губернатора, власти области, в свою очередь, также учитывают интересы предпринимателей и аккуратно подходят к введению жестких ограничительных мер.

Примером эффективного партнерства государства и бизнеса служит строительство инфекционного госпиталя в Оренбурге. На реализацию этого проекта регион получил 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Возведение медицинского центра планируется завершить до конца текущего года.

Игорь Комаров поручил главе региона держать ход строительства на личном контроле.