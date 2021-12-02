В Самаре не будет массовых гуляний на Новый год из-за COVID-19

Во время новогодних праздников и каникул массовые мероприятия устраивать не планируется, сообщила глава Самары Елена Лапушкина в телевизионном эфире. Так власти намерены снизить распространение коронавирусной инфекции.

В то же время сейчас Самару украшают к Новому году: ставят елки, развешивают иллюминацию вдоль дорог. На площади Куйбышева, как и каждый год, будут елки, катки и палатки с горячим чаем и едой.

Глава города отметила, что в этом году катков в Самаре станет больше. С каждым годом они становятся все популярнее у горожан.

Приезда главного Деда Мороза страны в Самаре ждут 17 декабря. Он прибудет на праздничном поезде.