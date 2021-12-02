В Саратовской области пресекли канал незаконной миграции

В Саратовской области сотрудниками УФСБ раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной легализацией мигрантов.

Как информирует пресс-служба ведомства, группа состояла из граждан РФ и действовала на территории нескольких регионов. О числе ее участников не сообщается.

По данным следствия, за вознаграждение злоумышленники помогали иностранцам из Средней Азии стать участниками программы по переселению соотечественников в нашу страну. В дальнейшем иностранцы в упрощенном порядке получали гражданство РФ на основании подложных документов.

По факту незаконной миграции следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.