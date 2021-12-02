В Татарстане открылся финал конкурса "Цифровой прорыв"

В Иннополисе в финале конкурса "Цифровой прорыв" команды "айтишников" поборются за призовой фонд в 26 миллионов рублей.

Под Казанью в городе "айтишников" Иннополисе открылся заключительный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Он проводится третий год, и Татарстан во второй раз принимает финал. Правда в этом году из-за пандемии формат конкурса несколько изменили. Чтобы не собирать все 251 команды в одном месте, финалистов рассредоточили по 15 хабам в разных городах страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Волгоград, Пермь, Грозный. Но большая часть участников все же сконцентрировалась в Иннополисе. А около 300 конкурсантов будут соревноваться из дома в онлайн-режиме.

Однако организаторы решили объединить всех финалистов в едином виртуальном пространстве. Они создали метавселенную, где могут встретиться участники. Это цифровая версия зала Иннполиса, в котором сейчас работают команды. Попасть туда можно, надев очки виртуальной реальности. Впрочем, пока программистам не до развлечений. В течение 48 часов, практически без перерыва на сон им предстоит найти IT-решения сложнейших проблем в самых разных сферах: образование, финансы, экология, ЖКХ.

Все задачи прикладные, взятые из жизни. Никакой абстракции. По правилам конкурса кейсы предлагают крупные российские компании, министерства.

Например, минцифры Татарстана нуждается в сервисе, который бы отслеживал мусор на дорогах и заполненность мусорных баков на основе данных с камер уличного видеонаблюдения.

Росатом предложил конкурсантам разработать систему мониторинга разливов нефти и оценки экологического ущерба.

А Ростелеком рассчитывает на то, что "айтишники" смогут создать программу отслеживания своего цифрового двойника. Звучит фантастично, но на самом деле это наши будни. Каждый современный человек проводит очень много времени в онлайне: соцсети, компьютерные игры и т.д. И в этом пространстве он оставляет след. Не всегда позитивный. И порой неплохо бы понять, а каким тебя видят в Сети другие пользователи? Не ходит ли за тобой дурная слава?

Команды, которые найдут лучшие решения кейсов, разделят призовой фонд в 26 миллионов рублей, а их разработки будут воплощены в жизнь.

По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергея Плуготаренко, всего за трехлетнюю историю конкурса были внедрены 17 решений. Например, среди них транспортные инновации Москвы. Кроме того, многие команды берут на работу или покупают у них разработки.

А еще "Цифровой прорыв" дает толчок новым стартапам.

- В этом году мы открыли акселератор для команд, которые хотят создать свой бизнес, - рассказал он. - Стране нужны технологические предприниматели, это кровь экономики. Пока у нас мало стартапов выстреливают. Но мы своим конкурсом вносим лепту в их развитие.