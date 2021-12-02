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02.12.2021 17:42
Рубрика: Экономика

В Удмуртии закончили ремонт дорог на национальному проекту

Текст: Оксана Ильина
Фото: https://vk.com/bkadudmurtiya Фото: https://vk.com/bkadudmurtiya
Фото: https://vk.com/bkadudmurtiya

В Удмуртии полностью завершили работы по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. В этом сезоне на ремонт потратили более двух миллиардов рублей, при этом большую часть расходов, почти полтора миллиарда, взял на себя бюджет региона, говорится в релизе.

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По словам главы Удмуртии, за счет средств нацпроекта отремонтировано дорожное покрытие на 109 объектах, еще на двух реконструировано. Общая протяженность обновленных участков составила почти 140 километров. Кроме того в регионе привели в порядок и 34 километра тротуаров.

В правительстве пояснили, что объекты, попавшие в перечень нацпроекта, выбирались не только по рекомендациям дорожников и ГИБДД, но и на основании жалоб жителей. "Карта убитых дорог ОНФ" стала одним из таких источником информации.

Задача нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированного Президентом России - к 2030 году довести долю дорог региональной сети, находящихся в нормативном состоянии, до 60%. Сейчас в республике этот показатель 48,9 %.

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