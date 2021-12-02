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02.12.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии завели дело после телесюжета о жестоком обращении с детьми

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по фактам истязания детей после выхода в эфир на федеральном телеканале материала с информацией о жестоком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Речь шла о семье из Якшур-Бодьинского района республики, в которой бабушка и дедушка пытались отсудить внуков у свой дочери и за помощью пришли на телевидение. Однако во время эфира выяснилось, что мужчина избивал дочь и ее детей. Следственная проверка подтвердила: в течение двух лет местный житель допускал факты жестокого обращения с мальчиками 2011 и 2016 годов рождения.

Сейчас идет допрос свидетелей, в том родственников и соседей. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СК.

По результатам расследования правоохранители намерены дать оценку работы местных органов системы профилактики в отношении семьи с малолетними детьми.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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