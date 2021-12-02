Врач рассказала, кому необходим дополнительный прием витамина D

Дополнительный прием витамина D, который называет еще "витамином Солнца", необходим беременным и кормящим женщинам, жителям северных регионов и пациентам с заболеваниями кишечника. В группу риска также входят люди старше 60 лет, вегетарианцы и те, кто имеет избыточный вес.

Об этом заявила врач-диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и профилактики Галина Джорова. По словам специалиста, с дефицитом витамина D связаны простудные инфекции, туберкулез, диабет, парадонтоз, рассеянный склероз и даже онкологические заболевания.

- Когда мы говорим о витамине D, то имеем в виду две его фракции - D2 и D3, - пояснила диетолог. - Первый поступает в организм с пищей - это преимущественно злаковые и грибы. А второй вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Его также можно получить с такими продуктами, как сливочное масло, твердые сыры, жирная рыба, желтки яиц и т.д.

Витамин D является еще и гормоном. Его главная функция в организме - поддержание фосфоро-кальциевого обмена. Также он регулирует уровень инсулина, обеспечивает хорошую работу нервной системы и противостоит активному росту опухолевых клеток - особенно это касается опухолей молочной железы, простаты, кишечника. От него зависит и состояние иммунной системы: этот витамин способен усиливать противомикробную защиту организма.

При недостатке витамина D появляются хроническая усталость, расстройство сна, проблемы со стулом, изменения костей, поражения зубов, боли в костях и суставах.

- Средняя суточная доза витамина D для взрослого человека - 15 микрограммов в сутки или 600 международных единиц. Это 100 граммов хорошего лосося в течение дня, - уточнила Галина Джорова.

Незаменимыми источники этого элемента служат также печень трески, рыбий жир. Не стоит забывать про ультрафиолет и использование аптечных препаратов витамина D.