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02.12.2021 21:14
Рубрика: Общество

Врач рассказала, кому необходим дополнительный прием витамина D

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Дополнительный прием витамина D, который называет еще "витамином Солнца", необходим беременным и кормящим женщинам, жителям северных регионов и пациентам с заболеваниями кишечника. В группу риска также входят люди старше 60 лет, вегетарианцы и те, кто имеет избыточный вес.

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Об этом заявила врач-диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и профилактики Галина Джорова. По словам специалиста, с дефицитом витамина D связаны простудные инфекции, туберкулез, диабет, парадонтоз, рассеянный склероз и даже онкологические заболевания.

- Когда мы говорим о витамине D, то имеем в виду две его фракции - D2 и D3, - пояснила диетолог. - Первый поступает в организм с пищей - это преимущественно злаковые и грибы. А второй вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Его также можно получить с такими продуктами, как сливочное масло, твердые сыры, жирная рыба, желтки яиц и т.д.

Витамин D является еще и гормоном. Его главная функция в организме - поддержание фосфоро-кальциевого обмена. Также он регулирует уровень инсулина, обеспечивает хорошую работу нервной системы и противостоит активному росту опухолевых клеток - особенно это касается опухолей молочной железы, простаты, кишечника. От него зависит и состояние иммунной системы: этот витамин способен усиливать противомикробную защиту организма.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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При недостатке витамина D появляются хроническая усталость, расстройство сна, проблемы со стулом, изменения костей, поражения зубов, боли в костях и суставах.

- Средняя суточная доза витамина D для взрослого человека - 15 микрограммов в сутки или 600 международных единиц. Это 100 граммов хорошего лосося в течение дня, - уточнила Галина Джорова.

Незаменимыми источники этого элемента служат также печень трески, рыбий жир. Не стоит забывать про ультрафиолет и использование аптечных препаратов витамина D.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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