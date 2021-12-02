Житель Перми проиграл в казино миллион, принадлежавший работодателю

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей № 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина был задержан после того, как в полицию поступило сообщение менеджера службы безопасности одной из пермских компаний, который сообщил, что в ходе внутренней проверки выявлена недостача крупной суммы денег - более одного миллиона рублей.

Вскоре был задержан сотрудник компании, подозреваемый в совершении этого преступления. Мужчина сознался, что у него был доступ к сейфу, в котором хранились денежные средства компании. Их он использовал для игр в интернет-казино.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.