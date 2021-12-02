Для удобства кемеровчан открыты еще четыре пункта вакцинации

В Кемерове открылись новые пункты вакцинации от коронавируса. Теперь прививку можно поставить в территориальных управлениях:

- ТУ Заводского района, ул.Карболитовская,7 (кабинет №25А), с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00, по живой очереди, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 75-39-56;

- ТУ Ленинского района, Бульвар Строителей, 34 (кабинеты №26,27), в понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 17:00, по предварительной записи по телефону 51-64-87;

- ТУ Рудничного района, Шахтеров, 45а (кабинеты №10,16), с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по живой очереди, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 64-28-50;

- ТУ ж. р. Ягуновский, Пионер, пер.3-й Иланский,7 (кабинет №11), в понедельник с 14:00 до 18:00, со вторника по пятницу с 10:00 до 13:00 по живой очереди, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 32-10-71.

По-прежнему можно пройти вакцинацию:

- в здании администрации города Кемерово по средам с 12:00 до 14:00, пр. Советский, 54, вход со стороны Музыкального театра Кузбасса, записавшись предварительно по телефонам: 36-67-53, 75-00-13;

- в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района г. Кемерово на ул. Матросова, 2, по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00. Предварительная запись на прививку - 24-06-09;

- в ТУ Кировского района по адресу: ул. Ушакова, 5, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00. Предварительная запись по телефону: 45-29-92;

- ТЦ "Север" (пр. Шахтеров, 87);

- Ледовый Дворец "Кузбасс" (пр. Притомский 12);

- "Леруа Мерлен" (пр. Ленинградский, 28б);

- ТЦ "Я" (пр. Кузнецкий, 33Б).

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова