Как в Сибири будут развивать курорты и туристические маршруты

В 2021 году в России начал действовать новый национальный проект - "Туризм и индустрия гостеприимства". Его основная цель - увеличить туристический поток внутри страны, параллельно развивая соответствующую инфраструктуру. Предполагается, что благодаря нацпроекту количество турпоездок по России к 2030 году вырастет более чем вдвое - с 65 до 140 миллионов, а количество рабочих мест в отрасли достигнет 4,7 миллиона.

Очевидно, что для достижения амбициозных целей должны объединить усилия государство, частный бизнес и общественники. Ведь грамотное развитие туризма подразумевает не только работу над повышением спроса, строительство сотен гостиниц, но и сохранение природных территорий, бережное отношение к традициям жителей.

Как совместить эти задачи, знают в одной из крупных общественных организаций - Русском географическом обществе (РГО). О новых маршрутах и просветительских проектах руководители региональных отделений РГО рассказали на круглом столе, организованном "Российской газетой".

Принцип - не навреди

Жители и гости Алтайского края часто воспринимают экологический туризм как туризм на особо охраняемых природных территориях, не задумываясь о его особенностях. "Мы же стараемся доказать, что это направление должно быть существенно ограничено", - подчеркивает председатель краевого отделения РГО Ирина Архипова.

- Все наши проекты реализуются так, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. Это не просто экологический туризм в широком его понимании, а экологически устойчивый туризм. Необходимо четко понимать, что цель создания особо охраняемых природных территорий - защита природных комплексов. Невозможно, находясь на природе, не наносить ей ущерб - как бы мы ни старались, вытаптывается растительный и почвенный покров, образуется мусор, отпугивает животных и птиц шум. Поэтому очень важно найти перспективные для туризма объекты не на особо охраняемых природных территориях, а рядом с ними, - отметила Ирина Архипова.

На протяжении многих лет РГО совместно с краевым министерством природных ресурсов создает электронную карту особо охраняемых природных территорий региона - это позволяет держать руку на пульсе, быть в курсе, где и как можно развивать туризм, чтобы наносить минимальный вред окружающей среде. Разрабатываются перспективные экологические маршруты, которые позволяют человеку общаться с природой без особого воздействия на окружающую среду.

Один из новых туристических объектов находится вблизи природно-археологического парка "Колыбель человечества" и всемирно известной Денисовой пещеры. Это туристическая тропа к гроту Махам.

"Грот Махам - небольшая пещера, расположенная не на особо охраняемой природной территории, мы это подчеркиваем", - пояснила Ирина Архипова. Тем не менее маршрут позволяет познакомиться с уникальными пейзажами низкогорья Алтая и с природно-археологическими объектами. Протяженность тропы - около 800 метров, подъем - около 200 метров. На ней установлены лестничные трапы, траверсы, информационные стенды, часть тропы доступна даже для людей с ограниченными возможностями здоровья - в проекте участвовали инвалиды-колясочники, помогая создавать такие объекты инфраструктуры.

- Наша работа направлена не только на сохранение, но и на реабилитацию окружающей среды. Удачный проект - "Чистые родники Алтая". В 2019-2020 годах мы инвентаризировали родники Алтайского края и нанесли их на интерактивную карту при активном участии местных жителей - сотрудников администраций, учителей, школьников. Кроме того, сумели организовать восстановление этих родников. И в нынешнем году, совершая экспедиции и туристические выезды, убедились, что люди продолжают начатую в рамках проекта работу: за родниками присматривают, нам передают новые сведения о них, - добавила Ирина Архипова.

Еще один проект, которым гордятся общественники, - "Чистые скалы - достояние Алтая". В 2019 году при поддержке губернатора Алтайского края волонтерам удалось очистить от оставленных туристами надписей три тысячи квадратных метров скальных выходов в более чем десяти районах региона.

Волонтеры очищают скалы от надписей механическим способом. Это трудоемкий процесс, но вред окружающей среде минимальный. Фото: Алтайское краевое отделение РГО

- Проект был сложный. И тут мы попытались реализовать наш главный принцип: не навреди. В большинстве случаев надписи на скалах закрашивают или счищают с помощью небезвредных химических веществ. Мы же производили очистку механическим способом. Это было достаточно трудоемко, но вред окружающей среде при этом наносился минимальный, - отметила Ирина Архипова.

По ее словам, развивая туризм, общественники стараются наладить тесное сотрудничество с органами власти, местными жителями и предпринимателями, и это делает проекты долгосрочными, люди их поддерживают. Например, серия проектов направлена на популяризацию исследователей и путешественников, которые были на Алтае. Так, в 2020 году был организован маршрут по следам Петра Симона Палласа. В 2021-м - автопробег по местам, связанным с биографией Федора Достоевского.

Конечно, такие туристические маршруты интересны не только участникам, но и местным жителям, которые часто признают: пока к ним не приехала экспедиция Алтайского краевого отделения РГО, они даже не знали о том, что в этих местах бывали знаменитости. При разработке маршрута тщательно обследуется территория с привлечением геологов, ботаников, зоологов, орнитологов и других специалистов. И такие экспедиции, совмещающие науку, туризм и краеведение, иногда приводят к научным открытиям.

Бизнес идет к горе

Туристический потенциал Кузбасса помогут раскрыть новые проекты, связанные с развитием туристско-рекреационных кластеров (ТРК), уверен председатель совета ТРК Кузбасса и руководитель Сибирской школы туризма и гостеприимства при Кемеровском госуниверситете, член Кемеровского регионального отделения РГО Константин Юматов.

Конечно, главной туристической достопримечательностью Кузбасса остается горнолыжный курорт Шерегеш, на который приходится основная часть турпотока в регион. С 2015-го его ежегодно посещает более миллиона человек, а в прошлом году число гостей достигло отметки в два миллиона. Это связано как с закрытостью границ из-за пандемии и недоступностью европейских курортов, так и с развитием Шерегеша.

- Мы видим, что он превратился в курорт российского значения. Сейчас поставлена задача к 2030 году добиться выхода на мировые рынки, - отметил Константин Юматов.

Он напомнил, что недавно были представлены планы развития Шерегеша, в реализации которых примут участие крупные российские компании, в том числе федерального уровня. Один из самых масштабных проектов - строительство собственного аэропорта. Всего же инвестиции должны превысить сто миллиардов рублей.

- Самая важная проблема Шерегеша в том, что это зимний курорт. Стоит задача сделать его всесезонным, и именно над этим туроператоры Шории, Агентство по туризму Кузбасса и мы сейчас активно работаем, в том числе в рамках деятельности Кемеровского отделения РГО. Прежде всего за счет развития новых туристских маршрутов, - отметил Константин Юматов.

Один из них, основанный на этно- и экотуризме, называется "Горная Шория. К детям тайги". Он участвует в проекте "Открой свою Россию", организованном Агентством стратегических инициатив, и по итогам народного голосования занял четвертое место. Второй маршрут - "Горная Сибирь" (восьмое место в народном голосовании) - межрегиональный, проходящий по Кузбассу, Алтаю, Хакасии и Туве.

Тем временем ТРК "Междуреченск" в 2019 году тоже стал одним из победителей конкурса Агентства стратегических инициатив как территория перспективного развития. Самый крупный проект в рамках кластера - это экологический курорт Черный Салан.

По словам Константина Юматова, разработанный в 1998 году канадской компанией "Экосайн" план развития курорта предполагал при условии использования всех горных склонов возможность обслуживания до восьми миллионов туристов ежегодно. При этом курорт будет всесезонным - в частности, за счет водного туризма на небольших горных реках, развития познавательных маршрутов, экологических троп. В этом направлении предстоит еще много работы по созданию и продвижению привлекательных турпродуктов. В ней участвуют региональное отделение РГО и специалисты Кемеровского госуниверситета.

Возле комплекса горы Югус, облюбованной горнолыжниками еще с 60-х годов прошлого века, предполагаются не только горнолыжные трассы и уникальные трамплины, но и тропа терренкур (terrain - территория, kur - лечение), "чтобы люди, приехавшие впервые в таежные районы, могли посмотреть, что такое тайга недалеко от города". В 2023 году на Югусе будут проводить международные спортивные игры "Дети Азии", что позволит прилечь существенные инвестиции в создание инфраструктуры.

Локация Поднебесные Зубья расположена на междуреченской территории, граничащей с Хакасией. Она используется давно, но в основном неорганизованными туристами - на этом направлении работает всего один туроператор и очень мало средств размещения, хотя турпоток достигает тридцати тысяч человек в год. Место очень привлекательное, так как дает возможность соприкоснуться с нетронутой природой. Агентство стратегических инициатив и правительство региона рассматривают этот проект как первоочередной.

Четвертый проект - так называемые Сибирские Мегалиты. Скалы-великаны гор Куйлюма и Изыгаша - уникальные памятники природы, о рукотворном происхождении которых уже появились самые смелые теории. Между тем для развития туризма они перспективны.

Посетить мегалиты пока можно только через Междуреченск из-за неразвитой дорожной инфраструктуры. Более широкую доступность обеспечит строительство автомобильной дороги, идущей из Хакасии через Горную Шорию на Алтай.

- Если она появится, мегалиты окажутся в пределах досягаемости для туристов, - подчеркнул Константин Юматов.

Кемеровское региональное отделение РГО ведет работу по изучению и подготовке к туристическому освоению кузбасских мегалитов.

По словам председателя совета ТРК Кузбасса, в связи с планами по развитию туризма возникают серьезные экологические риски. Поэтому стоит задача регулировать туристические потоки, а также направлять часть инвестиций на сбережение и восстановление природных ресурсов.

Дикари и дороги

Развитию внутреннего туризма в Республике Алтай мешает ряд проблем, считает доцент кафедры экономической географии Горно-Алтайского государственного университета Александр Минаев.

Одна из них - неразвитость инфраструктуры в южных районах республики (Улаганском и Кош-Агачском), куда с 2010 года хлынул поток неорганизованных туристов, узнавших об уникальных природных, исторических и культурных памятниках, расположенных на этой территории. Но ситуация меняется в лучшую сторону - емкость рекреационных учреждений увеличилась в несколько раз, появляются круглогодичные рекреационные объекты. Убедившись в том, что туризм приносит достаточно высокий доход, местное население все активнее переориентируется на оказание туристических услуг. Реконструкция автомобильной дороги "Горно-Алтайск - Артыбаш", которая станет трассой федерального значения, повысит транспортную доступность региона.

Другая проблема - отсутствие кольцевых маршрутов. По мнению ученого, можно организовать два таких маршрута. Назрела необходимость строительства автомобильной дороги, связывающей Усть-Коксинский район Республики Алтай с Чуйским трактом. В этом случае появится одно кольцо. Второй маршрут - так называемое "Золотое кольцо Алтая", существовавшее еще в советское время. Оно объединит комбинированные пешие, автомобильные и водные маршруты, включающие перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро.

- Если будет решена проблема с качеством дорожного полотна, то появится еще одно великолепнейшее кольцо, которое приведет к увеличению потока туристов в этом регионе, - отметил Александр Минаев.

Возникли сложности с международной сертификацией единственного в России геопарка "Алтай", который играет важную роль для формирования имиджа всего Алтайского региона. Нужны деньги, чтобы оплатить работу эксперт-ной группы из представителей европейского сообщества геопарков.

Острой проблемой остается утилизация мусора. По словам Александра Минаева, республика задыхается от отходов, которые оставляют после себя 2,2 миллиона туристов, ежегодно посещающих регион. Полигоны твердых бытовых отходов с таким объемом мусора не справляются, а единственный мусороперерабатывающий комплекс в районе Маймы занимается только прессованием ТКО. При этом площадка для складирования спрессованных отходов уже заполнена, власти вынуждены предоставить новую. "Это одна из сложнейших проблем, которая вызывает протесты со стороны местного населения", - подчеркнул ученый.

Александр Минаев отметил, что туристы часто нарушают традиции, которые соблюдает местное население. Прежде всего они связаны с традиционными верованиями алтайцев. Сегодня туристы посещают много священных для местного населения мест, куда не допускают даже женщин. Кроме того, туристы небрежно относятся к памятникам истории, культуры. Уничтожением оставленных ими наскальных надписей и обустройством троп сегодня занимаются волонтеры, но проблема требует комплексного решения с участием государства.

Ученый также отметил, что популярность конных маршрутов и джипинга (езды на автомобилях с высокой проходимостью) приводит к разрушению троп, которые становятся непригодными для пеших туристов.

Регионы взяли в кольцо

Организаторы межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири" летом будущего года рассчитывают принять первых зарубежных туристов. Об этом сообщила автор проекта - руководитель Томского областного отделения Российского географического общества Юлия Калюжная.

На создание маршрута ушло четыре года. Он проходит по одиннадцати регионам и составляет более десяти тысяч километров. Полное путешествие по "Золотому кольцу Сибири" занимает шестнадцать дней.

По словам Юлии Калюжной, реализацию проекта задержала пандемия. Тем не менее в сентябре этого года состоялись рабочие встречи с представителями географических обществ Испании и Португалии, на которых зарубежные коллеги подтвердили свой интерес к Сибири и оценили маршрут как "весьма позитивный и эксклюзивный". "Мы уже продвигаем его на европейский рынок", - отметила Юлия Калюжная.

По ее словам, теперь маршрут занимает меньше времени, стала проще транспортная логистика за счет сокращения количества авиаперелетов. При этом качество маршрута не изменилось. Реализации проекта активно помогают региональные власти и бизнес.

- Сегодня еще больше возможностей включить в маршрут новые инфраструктурные объекты, поскольку мы готовы повышать уровень сервиса, в том числе для иностранных гостей. Соответственно, нам требуются и пятизвездочные отели, и комфортные точки питания, - подчеркнула Юлия Калюжная.

По ее словам, также стоит задача создания образовательных контентов для гидов и переводчиков. Ее предполагается решить в рамках Большого университета, который создается в Томске.

В продвижении проекта РГО помогают участники экспедиции по пути русских кругосветных мореплавателей, которой руководит известный российский путешественник Евгений Ковалевский. Уже в восьми странах мира прошли встречи экипажа с представителями местных географических обществ, студентами и преподавателями университетов, школьниками, соотечественниками, живущими за рубежом.

- Наши мореплаватели рассказывают о возможностях сибирского туризма, о "Золотом кольце Сибири", о том, что отдыхать у нас комфортно и безопасно. И это очень интересно слушателям, потому что Сибирь до сих пор для многих "терра инкогнита", - отметила Юлия Калюжная.

Между тем

Васюганские болота станут одним из главных брендов Томской области, сообщила Юлия Калюжная.

Васюганские болота называют самыми большими в мире. Они занимают значительную часть территории Томской и Новосибирской областей и известны красотой местной природы, наличием большого количества краснокнижных растений и животных. В Томской области создан государственный природный заповедник Васюганский, и его руководство активно сотрудничает с Российским гео-графическим обществом (РГО) по созданию экологических маршрутов и троп, отметила Юлия Калюжная. Причем туристические маршруты по Васюганским болотам будут и зимними, и летними.

"В дальнейшем здесь планируют развивать три направления - научный туризм, экологический туризм и фототуризм", - добавила Калюжная. По ее словам, эксклюзивные туры предполагают вертолетные прогулки над Васюганскими болотами также с возможностью фотосъемки.

Перспективы развития этого туристического направления будут обсуждаться на круглом столе в рамках фестиваля РГО "Мороз и солнце", который будет проходить 3-4 декабря этого года в Томске с участием иностранных специалистов в области болотоведения, экологического и научного туризма.