На шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной" нашли более 600 нарушений

Более шестисот нарушений выявлено на шахтах Кемеровской области в ходе проверок, проведенных после аварии на "Листвяжной" 25 ноября.

Об этом доложил сегодня президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам безопасности в угольной отрасли губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Но все эти нарушения устраняются на месте, нет ни одного, на основании которого можно было бы выдать предписание о приостановке работ - подчеркнул глава региона.

Он также сообщил, что после проверки шахт специальная комиссия приступит к проверкам угольных предприятий, которые ведут добычу открытым способом.