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02.12.2021 03:00

Подделка может оказаться где угодно

С ростом спроса на цемент и отменой госконтроля его оборота фальсификата на рынке становится все больше
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 274(8625)
Потребление цемента на строительном рынке Сибири в уходящем году значительно выросло. Однако эксперты отмечают, что вместе с повышением спроса увеличивается и доля контрафактной и фальсифицированной продукции. Особенно на фоне того, что с начала второго полугодия фактически прекращен государственный контроль производства цемента. Предприятия отрасли бьют тревогу, ведь применение некачественного материала может привести к критическим, даже трагическим последствиям.
Представители "Сибцема" подчеркивают, что применение фальсифицированных стройматериалов может нанести вред жизни и здоровью людей. Фото: Татьяна Кравченко Представители "Сибцема" подчеркивают, что применение фальсифицированных стройматериалов может нанести вред жизни и здоровью людей. Фото: Татьяна Кравченко
Представители "Сибцема" подчеркивают, что применение фальсифицированных стройматериалов может нанести вред жизни и здоровью людей. Фото: Татьяна Кравченко

За десять месяцев этого года завод "Искитимцемент" выпустил свыше одного миллиона тонн продукции, что превысило показатели аналогичного периода 2020-го на 21 процент. Объем отгруженного цемента составил 1,055 миллиона тонн - и опять же 21-процентный прирост к прошлогодним значениям.

Как сообщил управляющий директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун, увеличение объемов производства и реализации связано, в первую очередь, с потребностями рынка, в частности - жилищного строительства. С начала года в СФО наблюдается рост объемов ввода жилья в эксплуатацию. Но заметную роль сыграло и то, что предприятие вошло в число участников крупных проектов - возведения многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, расположенной рядом станции метро "Спортивная", строительства четвертого моста через Обь, Восточного обхода и других объектов транспортной инфраструктуры. Искитимский цемент также поставляют для реконструкции аэропорта Толмачево.

- На старте высокого строительного сезона мы расширили продуктовую линейку, начав выпуск специального портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП, предназначенного для использования в бетонных дорожных и аэродромных покрытиях, - отметил Владимир Скакун. - С прошлого года мы производим и другую марку цемента для дорожной инфраструктуры. Спрос на эту продукцию будет только расти, ведь, в соответствии с федеральной стратегией развития отрасли стройматериалов до 2030 года, доля дорог с бетонным покрытием, вновь вводимых в стране, должна увеличиться до пятидесяти процентов.

По словам руководителя АО "Искитимцемент", завод давно привел стандарты выпуска продукции для дорожных покрытий в соответствие европейским нормам, однако производители бетона до последнего времени работали по ГОСТам еще советского периода, закупая марки цемента, указанные в них. С 1 января 2022 года в силу вступят новые нормы государственного стандарта, которые будут способствовать росту потребления нового вида цемента из ассортимента искитимского завода.

К слову, передовой уровень производства позволяют поддерживать и собственные инвестиционные проекты предприятия, направление на модернизацию и закупку новейшего оборудования. Это не только позволяет выпускать цемент, по качеству соответствующий самым строгим мировым стандартам, но и значительно повышает экологическую безопасность.

Согласно плану, в 2021 году расходы на инвестиционные программы "Искитимцемента" составят 225 миллионов рублей - это один из самых высоких показателей в новейшей истории завода. В следующем году на эти цели предполагается направить уже 1,1 миллиарда - без сомнения, рекордная сумма. Но, к сожалению, в стране сложилась ситуация, когда предприятия, столь ответственно относящиеся к производству, оказались бессильны перед производителями фальсификата.

- С 1 июля этого года прекратился государственный конт-роль и надзор за оборотом отдельных видов продукции, - поясняет директор по связям с общественностью холдинга "Сибирский цемент" Дарья Мартынкина. - Это произошло с вступлением в силу закона-спутника, направленного на снижение давления на бизнес. Речь идет о сокращении числа проверок, системном регулировании контроля. Но вместе с важными и позитивными мерами новые нормы повлекли за собой ряд проблем. Госконтроль прекратился в сфере оборота цемента, электрокабеля, некоторых видов электрооборудования, радиаторов отопления. При этом фальсификация этих материалов может нанести вред жизни и здоровью людей.

Ранее контроль и надзор за их оборотом осуществлял Росстандарт, но в результате принятия нового пакета законов он лишился таких полномочий. На протяжении последних пяти лет АО "ХК "Сибцем" активно проводило мониторинг рынка и при выявлении признаков нарушений информация уходила в Росстандарт. Там проводили проверку, виновных привлекали к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Объемы фальсификата на рынке цемента планомерно сокращались, закрывались производственные площадки, где нерадивые предприниматели в огромных количествах смешивали цемент с золой, шлаками и другими добавками. Сейчас добросовестные производители могут выявить признаки нарушений на рынке цемента, но жаловаться им некуда, поскольку Росстандарт не уполномочен привлекать виновных к ответственности.

- Теперь же никакой государственный орган не вправе привлечь производителей фальсификата к ответственности, - подчеркивает Дарья Мартынкина. - По экспертным оценкам, доля незаконного оборота цемента на рынке России в 2020 году составила примерно 5,6 процента. Проблема актуальна и в 2021-м для всех федеральных округов, в том числе Сибирского. По данным исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", объем незаконного оборота цемента сократился с 11,7 миллиона тонн в 2015 году до 3,16 миллиона в 2020-м. Как себе представить физически этот объем? Три миллиона тонн цемента - это восемь миллионов кубических метров бетона средней марки. В СФО потребляют всего три миллиона кубометров бетона в год. Проблема серьезная: использование фальсифицированного цемента может привести и к растрескиванию, и к обрушению конструкций.

В октябре этого года в Общественной палате Новосибирской области состоялись публичные слушания по проблемам безопасности и качества стройматериалов на рынке Сибири. Все участники выступили за возвращение госконтроля оборота отдельных видов стройматериалов.

По итогам слушаний принята резолюция, которая направлена в органы государственной власти.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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