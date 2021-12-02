Полиция задержала грабителя, похитившего у томича биткоины на 370 млн

Томские полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя. Грабитель похитил у томича криптовалюту на 370 миллионов рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В ходе обыска по месту его проживания изъяты денежные средства в сумме около 36 миллионов рублей.

Дерзкое ограбление было совершено в Томске еще в октябре. На 24-летнего криптовалютчика в подъезде дома напали неизвестные. Угрожая предметом, похожим на пистолет, налетчики завели его в квартиру, заставили войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им на анонимный счет 85 биткоинов.

Грабители также забрали у томича 400 тысяч рублей наличными, гаджеты и документы, после чего скрылись. Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время один из подозреваемых в хищении денег заключен под стражу. Полиция устанавливает остальных участников разбойного нападения.