Причиной экстренной посадки самолета в Иркутске стала поломка автопилота

Специалисты назвали причину внештатного приземления пассажирского лайнера в аэропорту Иркутска. Предварительно установлено, что командир корабля принял решение об экстренной посадке из-за отключения автопилота. Об этом сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, в четверг около 13 часов по местному времени Airbus 321, который следовал из Магадана в Новосибирск, произвел вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 199 пассажиров, семь членов экипажа. Лайнер приземлился благополучно, пострадавших нет.

Пассажиры ждут отправки в Новосибирск. Они находятся в стерильной зоне аэропорта.

Иркутский следственный отдел на транспорте СК РФ проводит проверку по факту инцидента. Специалистам предстоит дать оценку действиям экипажа и наземных служб аэродрома.