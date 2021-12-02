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Рубрика: Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника

Текст: Наталья Козлова

Первый заместитель Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело против руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Его заподозрили в получении через посредника взятки в особо крупном размере.

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По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела было уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний.

"Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лиц", - объяснили в ведомстве.

СК утверждает, что Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку. Учредитель коммерческой организации пошел в правоохранительные органы.

Взятку после этого передавали уже под контролем оперативников. Как заявили в СК, оперативно-розыскные мероприятия проводились по поручению следователя Главного следственного управления СК России. Во время передачи взятки посредник, а позже и Арефьев, были задержаны. Сейчас с их участием проводятся "неотложные следственные действия".

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"Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СК.

Следственный комитет кроме того заявил, что "в очередной раз подтверждает свое твердое намерение жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов, невзирая ни на какие чины и должности. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета".

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