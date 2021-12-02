Студенты ТПУ выиграли по миллиону рублей в конкурсе "Твой ход"

Организаторы первого Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" объявили имена 200 победителей.

В их число вошли студенты Томского политехнического университета Алексей Липеев и Наталья Климова. Томичи выиграли денежные премии в размере 1 миллион рублей. По условиям конкурса они смогут направить эти средства на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Финал конкурса проходил в городе Сочи - в парке культуры и науки "Сириус". В нем участвовали 1000 студентов из 76 регионов страны. Ребята занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы - стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов.

- Я придумал концепцию платформы, предлагающую молодым ученым своеобразный социальный лифт, - рассказал Алексей Липеев. - Она поможет несколько упростить научный рост.

А Наталья Климова предложила концепцию рекреационного центра для студентов, где они могли бы чувствовать себя защищенными и более устойчивыми психологически.

- В Томском политехе я активно занимаюсь общественной деятельностью, поэтому хотела бы получить дополнительное образование, связанное с творчеством или общественной деятельностью, - рассказала студентка.

Победители конкурса также могут отправиться в путешествие по России. Они смогут совершить познавательную поездку по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.

Справка "РГ"

Конкурс для студентов "Твой ход" в этом году проводился в России впервые.

Его организаторами выступили президентская платформа "Россия - страна возможностей", Росмолодежь и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Заявки на участие в состязании подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.