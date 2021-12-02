В Красноярске погибли пятилетняя девочка и ее мать

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Погибшие - жительница Красноярска и ее дочь. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

О преступлении стало известно накануне. 1 декабря в квартире дома на улице Борисова столицы Красноярского края было обнаружено тело пятилетней девочки со следами удушения. Около подъезда найдено тело ее матери с признаками падения с высоты. По предварительным данным, женщина упала с 10 этажа, уточнили в региональной прокуратуре.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Назначены судебные экспертизы, ведутся допросы родственников и знакомых семьи.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели девочки и ее матери.