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02.12.2021 07:43
Рубрика: Происшествия

В Красноярске погибли пятилетняя девочка и ее мать

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Погибшие - жительница Красноярска и ее дочь. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

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О преступлении стало известно накануне. 1 декабря в квартире дома на улице Борисова столицы Красноярского края было обнаружено тело пятилетней девочки со следами удушения. Около подъезда найдено тело ее матери с признаками падения с высоты. По предварительным данным, женщина упала с 10 этажа, уточнили в региональной прокуратуре.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Назначены судебные экспертизы, ведутся допросы родственников и знакомых семьи.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели девочки и ее матери.

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