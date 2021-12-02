В Красноярском крае возбудили дело о порче земли на 270 млн рублей

Следственные органы возбудили по материалам прокурорской проверки уголовное дело о порче земли в Норильске. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, на муниципальном участке земли в районе Кайеркан города Норильска находится несанкционированная свалка. Бытовым и строительным мусором, металлоконструкциями и производственными отходами загрязнено более 7,5 гектара тундры.

Исследование проб почвы с места свалки показало, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены на некоторых участках в 12 раз. Причиненный ущерб составил 270 миллионов рублей.

По требованию прокурора Норильска муниципалитет включил несанкционированную свалку в соответствующий реестр. Организована работа по ликвидации отходов.

Расследование дела и устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.