В Кузбассе поминают жертв ЧП на "Листвяжной"

В пятницу, на девятые сутки с момента катастрофы на шахте "Листвяжной", в Кузбассе проходят траурные мероприятия. В храмах по всей области в память о погибших служат панихиды. Над городами и поселками - поминальный звон и вой сирен системы оповещения МЧС. Сотни людей возлагают цветы памятникам шахтерам и горноспасателям, которые не вернулись на-гора. Начало церемоний власти еще вчера запланировали ровно на восемь часов 21 минуту. Именно в этот момент прогремел взрыв на "Листвяжной", унесший 51 человеческую жизнь.

...В Кемерове приносят цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса". Его восемнадцать лет назад установили на Красной горке, откуда началось промышленное развитие столицы региона. Новокузнечане и гости города идут к мемориалу горнякам шахты имени Димитрова. Цветами устлана и Аллея шахтерской славы в поселке Грамотеино, у памятника бойцам ВГСЧ, погибшим при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец" в 2000-м.

В соцсетях объявлена онлайн-акция под названием "Светлая память в наших сердцах"

А пользователи соцсетей размещают в своих аккаунтах изображение фигуры шахтера работы Эрнста Неизвестного - с пульсирующим сердцем. Объявлена онлайн-акция под названием "Светлая память в наших сердцах"...

В память о жертвах трагедии сегодня вечером в большом зале Государственной филармонии Кузбасса симфонический оркестр и камерный хор исполнят бессмертный "Реквием" Моцарта. Вход - свободный.

...Всю неделю родные и близкие провожали погибших в последний путь. Но до вчерашнего дня сорок человек все еще оставались под землей. Разведка горных выработок показала точное местонахождение двадцати тел. Однако газовая обстановка в шахте ухудшилась, и из-за опасности повторного взрыва поиски пришлось приостановить.

Их возобновили вчера в полдень. На поверхность были подняты тела двух горняков. По номерам головных светильников предварительно установили, что это подземные проходчики участка подготовительных работ N 2 Юрий Кигигечев и Александр Ерлин. А на момент выхода газеты подняли тела еще трех шахтеров.

В четверг же кузбасское правительство приняло решение о дополнительных выплатах семьям погибших и пострадавших на "Листвяжной".