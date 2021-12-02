Участники стратегической сессии "Норильск-2035" - представители российского парламента, федеральных министерств и ведущих фондов, регионального правительства, муниципалитета, "Норникеля", общественных организаций, ученые, предприниматели, а также финалисты Открытого международного конкурса на создание архитектурно-планировочной концепции масштабной трансформации города - обсудили основные направления его социально-экономического развития до 2035 года.

Горизонты высокой широты

Напомним: в феврале 2021-го в Москве министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, президент ПАО "ГМК "Норильский никель"" Владимир Потанин, губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Норильска Дмитрий Карасев подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития северного города.

Согласно документу, до 2035 года "Норникель", Российская Федерация и край направят на восстановление городской инфраструктуры и создание комфортных условий жизни норильчан 120 миллиардов рублей. Металлургический холдинг не только взял на себя около двух третей этой суммы, но и выделил на радикальное обновление Норильска дополнительные, причем колоссальные, средства.

Прежде всего, речь идет о беспрецедентной по объемам реновации города. Только за ближайшие три года здесь демонтируют семь объектов аварийного и ветхого жилья, реконструируют исторически ценное многоквартирное здание, модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство, благоустроят восемь общественных пространств и 24 придомовые территории, а в Центральном районе и поселке-спутнике Оганер возведут пять сверхпрочных высотных и 11 малоэтажных домов.

Кроме того, планируется приступить к проектированию и строительству поликлиники на 1297 посещений в смену, обще-образовательной школы на 1100 мест, первому этапу создания 270-местного дошкольного учреждения и реконструкции здания под детсад на 236 мест.

Один лишь перечень задач на ближайшие годы поистине поражает воображение. Ремонт, строительство жилых домов, социальных объектов и термостабилизация грунта под ними. Радикальная перелицовка инженерных сетей и иллюминации, озеленение кварталов и реконструкция дорог, протяженность которых возрастет на 200 километров. Создание Арктического музея современного искусства, общественного пространства "Башня" и пешеходной зоны на улице Мира.

Транспортная реформа предусматривает обновление автобусного парка, обустройство остановок теплыми павильонами, ремонт взлетно-посадочной полосы "Валек", реализацию проекта "Малый Таймыр", открытие пассажирской железной дороги Талнах - Оганер - Норильск - Кайеркан - Алыкель - Дудинка.

Одновременно планируется сформировать туристско-рекреационный кластер "Арктический", а в одном из оазисов плато Путорана развернуть до 2026 года многофункциональный туркомплекс "Затундра" с разветвленными пешими и водными маршрутами. Сердцем его станут экодеревня "Бухта Канчуль" на озере Мелкое, а также сеть кемпингов и приютов с общим фондом более 1200 номеров.

Реализует фантастический замысел, рассчитанный на ежегодный прием около 50 тысяч путешественников, компания "Васта Дискавери". "Норникель" в качестве координатора и инвестора вкладывает в проект почти 20 миллиардов рублей.

Тот же партнерский тандем займется и новым обликом "северных ворот" Красноярского края - Дудинки. Перспективы Севморпути, невероятный интерес к енисейским круизам, билеты на которые распродаются за несколько месяцев до отправления теплоходов, - все это настоятельно диктует необходимость перестройки индустрии гостеприимства на Крайнем Севере.

Ключевая цель: трансформация крупнейшего в высоких широтах города в лидера устойчивого развития Арктики.

К "зеленому" стандарту

Сокращать промышленное производство "Норникель", разумеется, не собирается. Наоборот, до 2035 года намерен укрепить свой Южный кластер, развивать рудники Талнаха, возвести еще одну обогатительную фабрику, расширить мощности НМЗ, создать промтехнопарк на базе Никелевого завода и реализовать программы, благодаря которым Заполярный государственный университет обретет новые компетенции.

При этом уже в ближайшей десятилетке флагман мирового производства палладия и высокосортного никеля, один из крупнейших производителей платины и меди планирует занять лидирующие позиции в отрасли по "зеленой повестке".

- Более 40 миллиардов рублей компания инвестировала в программу "Чистый Норильск". Только на закупку 121 единицы техники и спецоборудования выделила более 3,4 миллиарда рублей! И уже за короткий северный весенне-летний сезон этого года удалось привести в порядок территории общей площадью 56 футбольных полей - почти миллион квадратных метров. Чтобы собрать, вывезти 247 тысяч тонн строительного мусора, 37 тысяч тонн металлолома и провести санитарную обработку земель, понадобилось привлечь к работе специалистов специально созданного подразделения по благо-устройству и 27 подрядных организаций, - рассказывает старший вице-президент "Норникеля" - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

С апреля 2021-го очищены промзоны, прилегающие к цеху производства элементарной серы № 1, кислородной, насосной станциям и бывшему автотранспортному предприятию Надеждинского металлургического завода. Убран мусор на производственных площадках теплоэнергоцентралей № 1 и № 3, в межтрубных коридорах магистральных сетей и на участках рудников в Талнахе. Демонтировано 87 ветхих помещений.

Перерывов экологическая инициатива не предусматривает. Предстоящей зимой, например, основные силы будут направлены на снос отслуживших зданий, расположенных в районе Кайеркана, стройбазы "Надежда" и на территориях АО "НТЭК".

Всего же за десять лет предстоит избавиться от почти 500 заброшенных зданий и сооружений, давно не действующих трубопроводов, коммуникаций, а также от двух миллионов тонн промотходов и 600 тысяч тонн металлолома.

Демонтаж крупных стройкомплексов, в частности, дробильно-обогатительного цеха песчаника, планируется провести в Кайеркане. Восемь объектов Заполярного филиала, АО "НТЭК", АО "Норильский комбинат" и производственной котельной № 2 разберут в районе стройбазы "Надежда".

Тем временем металлургический гигант, подтверждая стремление к экологической безупречности производства, приверженность стратегии по снижению воздействия на окружающую среду и сохранению биоразнообразия, приступает к реализации проектов строительства очистных сооружений, обеспечения безопасного обращения с образующимися отходами и рекультивации земель в Норильском промышленном районе.

А на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, что называется, на парах поистине революционная "Серная программа", в которую "Норникель" инвестирует более 300 миллиардов рублей. Не имеющая аналогов в мире, входящая в федеральный проект "Чистый воздух", она предполагает частичную реконфигурацию производства и строительство трех гигантских цехов.

Улавливая диоксид серы, здесь ежегодно будут получать более двух миллионов тонн серной кислоты, а при ее гашении - свыше пяти миллионов тонн гипса, который используют для закладки в собственных рудниках.

Сейчас на "Надежде" одновременно возводятся 15 объектов проекта, включая склад серной кислоты, участок ее производства, здания отделения нейтрализации, приема и дробления известняка, приготовления известнякового молока.

Первые девять тысяч тонн металлоконструкций (высота каждой - 44 метра, длина - более 200, ширина - почти 100) и свыше 250 тонн экологического оборудования уже смонтированы. Объем выполненных бетонных работ превышает 57 тысяч кубометров.

В круглосуточном режиме задействовано до шести тысяч специалистов и около 260 единиц спецтехники.

По оценкам экспертов, поэтапный ввод мощностей в эксплуатацию позволит достичь мирового уровня стандартов. Уже через два года вредные выбросы в атмосферу сократятся на 40-45, а после 2025-го - на 90 процентов. В десять раз!

По завершении же программы, когда на Медном заводе модернизируют передел очистки газов от пыли, будет улавливаться 99 процентов опасных веществ.

Эффект мозгового штурма

Для разработки архитектурно-планировочной концепции реновации северного мегаполиса мэрия в партнерстве с Агентством развития Норильска и "Норникелем" объявила международный конкурс. Накануне стратегической сессии специалисты отечественных и зарубежных бюро, представляющие три консорциума, которые вышли в финал, окунулись в атмосферу заполярного моногорода. К марту 2022-го они - архитекторы и инженеры из Красноярска, Кировска, Якутска, Москвы, Лондона и Парижа - должны представить свои итоговые предложения.

- Право интеллектуальной собственности на три варианта масштабного замысла принадлежит городу. Лучший из них определится на втором этапе конкурса. Впрочем, в каждом могут оказаться интересные элементы, которые будут включены в окончательный документ, - пояснил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

- Особенно перспективными мне показались идеи, связанные с развитием технологий, с инновациями и, следовательно - необходимостью привлекать талантливые научные кадры. Именно эти векторы должны стать определяющими для Норильска, - считает замдиректора Информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

- То, что городу необходимо меняться, понимают все, но важно сформулировать, как именно это должно происходить, в каких направлениях. Проведенный на сессии мозговой штурм стал, безусловно, серьезным вкладом в копилку нашего коллективного опыта, ведь он поможет аккумулировать самые разные мнения - норильчан, власти, градообразующего предприятия, - убежден глава администрации Норильска Дмитрий Карасев. •

Прямая речь

Лариса Зелькова, старший вице-президент ГМК "Норильский никель":

- Каким хочется видеть Норильск через 10-15 лет? На чем нужно сосредоточиться в первую очередь? В поиске ответов на эти вопросы мы и собрали специалистов компании "Норникель", руководителей мэрии, Агентства развития города, заинтересованных бизнесменов и, конечно, горожан вместе с финалистами и экспертами Международного конкурса на разработку архитектурной концепции Норильска, который продолжается уже несколько месяцев. Чтобы команда профессиональных зодчих могла предложить эффективные, качественные, по-настоящему прорывные решения, эта стратегическая дискуссия была чрезвычайно важна. И она получилась очень насыщенной. Удалось не просто оценить разные программы, но и синхронизировать их. Мне кажется, итоговый документ отразит общие ожидания, сформирует единый взгляд на завтрашний день Норильска.