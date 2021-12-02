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02.12.2021 11:08
Рубрика: Общество

В Новосибирске создали препарат от рака молочной железы на базе вируса

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Министерство здравоохранение РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения рака молочной железы. Как рассказали в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, инновационное лекарство было создано на основе генно-модифицированного онколитического вируса.

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В качестве базы для конструирования противоопухолевого препарата выступил рекомбинатный штамм VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Из его генома ученые вырезали два участка, отвечающие за способность вируса вызывать заболевание, поместив вместо них гены, которые усиливают онколитическую активность вируса. Помимо специалистов ИХБФМ СО РАН, над лекарством работал коллективы научного центра Роспотребнадзора "Вектор" и ООО "Онкостар".

Лекарственное средство уже прошло доклинические испытания, которые показали, что этот вирус осповакцины подавляет развитие опухоли. При этом он размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, и самостоятельно ищет метастазы, угнетая их рост. Препарат может применяться как в режиме монотерапии, так и в комбинации с иными способами лечения онкологии.

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Как отмечают в ИХБФМ СО РАН, онколитические вирусы как класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями сегодня широко исследуются учеными. Благодаря современным достижениям генной инженерии удалось создать рекомбинантные вирусы, способные избирательно уничтожать клетки опухоли, более того - стимулировать выработку иммунитета к раку.

Клинические испытания новосибирского препарата будут проводиться в Национальном медицинском центре онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге. Для этих работ привлекли и международную контрактно-исследовательскую организацию. В ходе испытаний специалисты оценят безопасность, переносимость и фармакокинетические свойства нового лекарства.

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