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02.12.2021 19:56
Рубрика: Власть

Владимир Путин поручил выяснить причины трагедии на "Листвяжной"

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Ситуацию на шахте "Листвяжная" нужно держать на постоянном контроле, нужно выяснить причины трагедии, а правительство и местные власти должны внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, и разбираться в каждом случае детально, не руководствуясь только бумажными инструкциями. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Владимир Путин: Нужно ужесточать ответственность за нарушение мер безопасности в угольной отрасли. Фото: РИА Новости Владимир Путин: Нужно ужесточать ответственность за нарушение мер безопасности в угольной отрасли. Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Нужно ужесточать ответственность за нарушение мер безопасности в угольной отрасли. Фото: РИА Новости

"В Кемеровской области произошла трагедия, большая беда. В результате аварии на шахте "Листвяжная" погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны", - заявил президент. Все эти дни он был на постоянной связи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который возглавляет оперштаб по ликвидации последствий аварии, шли регулярные доклады от МЧС, в регион незамедлительно прибыли руководители МЧС, Ростехнадзора, а федеральным ведомствам было поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Фото: Мария Пименова/ТАСС
Из шахты "Листвяжная" подняли еще три тела

"Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше", - подчеркнул президент и попросил доложить, что уже сделано и что нужно дополнительно. Прежде всего речь о медицинской помощи пострадавшим: достаточно ли лекарств, оборудования, требуется ли содействие федеральных медцентров. Путин заметил, что по предварительным докладам вроде ничего не нужно, но попросил правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавшим, детально разобраться в каждом конкретном случае. "Личные, семейные обстоятельства могут быть разными - хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, - здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", - пояснил он.

Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты

"Разумеется, должны быть выяснены все причины и обстоятельства произошедшего", - продолжил он, напомнив, что даны поручения и Генпрокуратуре. "По предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности", - заметил Путин. "Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе", - сказал он. Шахтерский труд связан с повышенной опасностью, но "недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты", - продолжил президент. "Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, - и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников", - указал он. "С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащего состояния оборудования, индивидуальных средств спасения", - подчеркнул Путин. Президент предложил провести ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии и трагедии на шахте "Распадская". О ситуации с выплатами пострадавшим доложил Сергей Цивилев. Путин попросил главу региона разбираться в каждом конкретном случае.

После совещания президент указал подготовить перечень поручений. Нужно создавать шахтерам такие условия, чтобы им не нужно было рисковать жизнью ради зарплаты, а также ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности и усилить роль профсоюзов, заявил Владимир Путин. Среди других поручений:

- Не должно быть привязки оплаты труда шахтеров к количеству добытого сырья. Это создает для них экономический стимул пренебрегать требованиями безопасности. Следует исключить из условно постоянной составляющей (70 процентов зарплаты) зависящие от выработки выплаты.

- Нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности.

- Необходимо повышать роль профсоюзов.

- Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ проектной и технологической документации, аудиторские компании можно определять в контакте с профсоюзами.

- Для шахт и угольных разрезов следует предусмотреть возможность создания ликвидационных фондов.

- Обеспечение госинспекторов должно быть не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.

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