Жители Новосибирской области заключили более тысячи соцконтрактов

Предприниматель из Бердска Владимир Донченко увлекся изготовлением экологической посуды и игрушек, шкатулок, винных столиков, подносов и деревянных сувениров. Для расширения производства потребовалось дорогостоящее оборудование.

- Я узнал о соцконтракте и возможности получить средства на станки. Для этого зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, - говорит мастер.

При содействии центра занятости он написал бизнес-план, а в августе с ним заключили социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Сейчас мастер изготавливает уникальную продукцию для детских магазинов, шоурумов, организовал продажу через соцсети и городские ярмарки. Консультанты центра помогают находить крупных заказчиков.

Бердчанка Надежда Рухляда изготавливает посуду, предметы интерьера, сувениры в уникальном стиле с ручной росписью и дизайном. О соцконтракте юная предпринимательница узнала из соцсетей и обратилась за помощью в центр занятости. Вместе со специалистами написала бизнес-план по развитию собственной гончарной мастерской. Нашли помещение, изучили рынок сбыта. На материальную помощь в четверть миллиона была при-обретена печь для обжига изделий. Теперь стоит задача выйти в плюс. Надежда планирует участвовать в выездных фестивалях и ярмарках народного творчества.

Многодетная семья Ивана и Анастасии Федяниных из села Тальменки Искитимского района решила заняться разведением бычков. Сейчас в их хозяйстве четыре теленка, которых они приобрели на выделенные по соцконтракту средства.

Константин Крещенко из поселка Степного Искитимского района открыл курьерскую службу, заключив соцконтракт и получив по нему материальную помощь. Молодой человек также бесплатно доставляет пожилым односельчанам различные товары.

Впервые в нынешнем году эта мера поддержки дополнена таким направлением, как содействие в поиске работы и открытии собственного дела. Соцконтракт позволяет получить единовременную денежную выплату до 250 тысяч рублей, которую можно направить на развитие предпринимательской деятельности.

Также центр занятости может направить гражданина на обучение либо помочь с выбором образовательной программы. В этом случае возможно прохождение обучения стоимостью не более тридцати тысяч рублей. Для граждан, заключивших социальный контракт на поиск работы, преду-смотрена ежемесячная денежная выплата в период обучения в размере 6 527 рублей в месяц. .

Справка "РГ"

Социальный контракт - соглашение, которое заключается государством с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области. Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению - на обучение, повышение квалификации, индивидуальную предпринимательскую деятельность, развитие подсобного хозяйства. Соцконтракты действуют в регионе с 2010 года, за это время участниками программы стало свыше 21 тысячи жителей.