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02.12.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Жительницу Хакасии обвинили в покушении на жизнь внука

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство малолетнего ребенка и о халатности. Предъявлено обвинение бабушке пострадавшего мальчика - жительнице поселка Усть-Абакан. Кроме того, правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц органов опеки Усть-Абаканского района, сообщили сегодня в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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По информации следователей, преступление было совершено 13 ноября. Нетрезвая 46-летняя женщина, присматривавшая за внуком, родители которого ушли на работу, нанесла ему множество ранений ножом в лицо, шею и грудь. Кровопролитие остановили соседи. Ребенка доставили в больницу. Благодаря своевременной помощи врачей его жизнь сейчас вне опасности, однако пострадавший все еще находится под медицинским наблюдением.

Подозреваемая задержана и заключена под стражу. Известно, что родители мальчика не раз привлекались к административной ответственности, его мама часто перекладывала свои обязанности по присмотру за сыном на злоупотребляющую алкоголем бабушку.

Хотя семья состояла на профилактическом учете, сотрудники отдела опеки и попечительства районного управления образования не обеспечили защиту прав малолетнего. В результате стало возможным преступление против него. В этом случае речь может идти о должностном преступлении - халатности, констатировали в Следственном комитете.

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