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02.12.2021 13:51
Рубрика: Общество

Глава Дагестана передал свою резиденцию центру одаренных детей

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Распоряжение о передаче подписано, в настоящее время правительство республики формирует проект учебного корпуса и общежитий на 240 мест. Полностью ввести помещение в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года, - сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Фото: Пресс-служба Дагестанского гостехуниверситета Фото: Пресс-служба Дагестанского гостехуниверситета
Фото: Пресс-служба Дагестанского гостехуниверситета

В пресс-службе Минобрнауки региона рассказали "РГ", что региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Альтаир" будет функционировать по модели образовательного центра "Сириус".

Фото: Пресс-служба главы РД
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"Хотим от лица всей педагогической общественности, от детей и родительского сообщества выразить благодарность главе Дагестана Сергею Меликову за такой подарок системе образования. Строительство центра планируется начать в январе 2022 года на республиканском земельном участке, расположенном в живописном месте на плато горы Тарки-Тау", - прокомментировал передачу центра министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Он добавил, что круглогодичный региональный центр будет включать в себя комплекс образовательных и научных площадок, лабораторный корпус, учебный корпус на 300 мест и кампусы для проживания 240 обучающихся. Обучение будут проводить ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели искусства и спорта.

Он отметил, что ранее образовательные смены по модели "Сириуса" проводились на базе дагестанских вузов, но единого центра с оборудованием не было. Важный факт - занятия для детей будут проводиться бесплатно.

"Занятия будут проходить по трем направлениям: науке, искусству и спорту. Отбор пройдет по всем муниципалитетам республики. Смены будут проходить регулярно и для разных классов, поэтому мы не установим высокий порог на входных олимпиадах. Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты и попробовать свои силы в центре", - рассказал Бучаев.

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