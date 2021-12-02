СК завершил расследование дела банды, взорвавшей 15 человек в Чечне

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу закончили расследование уголовного дела против троих жителей Чечни, которые обвиняются в совершении теракта в Надтеречном районе республики в 2005 году. Тогда в результате взрыва автомобиля погибли 15 человек, еще 36 пострадали. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генпрокурора Андрей Кикоть.

Банду создали в 2002 году в Надтеречном районе Чечни. В нее вошли восемь человек, в том числе один сотрудник местного МВД. Как сообщили в СК РФ, теракт бандиты запланировали в начале июля 2005 года.

- По версии следствия в июле 2005 года на территории села Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики около жилых домов членами банды был припаркован автомобиль марки "УАЗ", начиненный самодельным взрывным устройством, в котором находился труп мужчины, переодетого в военную форму военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорится в сообщении ГУ Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО.

Чтобы привлечь внимание к машине, бандиты обстреляли ее из огнестрельного оружия и скрылись. Правоохранители приехали на место, вокруг машины собрались люди, после этого один из членов банды привел взрывное устройство в действие. Погибли 10 полицейских, сотрудник ФСБ и четверо гражданских, еще 36 человек получили различные ранения.

Один из обвиняемых в ходе расследования содержался под стражей, еще двое уже находились в местах лишения свободы за другие преступления.

В итоге, троим жителям Чечни выдвинули обвинения по целому ряду статей УК РФ: "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Терроризм", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего", "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенные общеопасным способом, организованной группой" и "Незаконные хранение и перевозка взрывных устройств, совершенные организованной группой". Двое из троих обвиняемых также причастны к похищению человека.