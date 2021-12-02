Искусственный интеллект привлеку для диагностики последствий COVID-19

Ученые из Петербурга и Катара разрабатывают технологию диагностики осложнений после перенесенного коронавируса. Выявлять постковидный синдром исследователям поможет искусственный интеллект, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Международная исследовательская группа будет изучать состояние пациентов, у которых ранее был диагностирован диабет. Уже доказано, что при диабете восстановление после коронавируса происходит тяжелее. Собственно, глобальная цель ученых - получить максимально полную картину всех осложнений после коронавируса.

Уже известно, что значительное количество этих осложнений вызвано нейропатией, поражением нервных волокон на коже, слизистой и внутренних органах.

Чтобы диагностировать нейропатию, можно брать биопсию тканей. Но для точной диагностики нужно получить эти данные дважды с одного и того же участка, что технически невозможно, к тому же это дорогая процедура.

Поэтому в рамках исследования ученые предлагают использовать технологию конфокальной микроскопии роговицы, это более простой и малоинвазивный метод. И вот здесь на помощь исследователям как раз придет искусственный интеллект. Его хотят применять для анализа образцов и выявления патологий, что позволит провести скрининговое исследование большого числа пациентов.