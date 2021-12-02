Из Карелии в Финляндию запустят ретропоезд

Из карельского города Сортавалы в финский Йоэнсуу запустят туристический ретропоезд. Соседняя страна уже подыскивает паровоз для этого необычного состава.

Об интересном совместном проекте стало известно на онлайн-встрече представителей таможенных и пограничных служб России и Финляндии и участников внешнеэкономической деятельности. Это общий проект железных дорог нашей страны и Суоми.

Для России подобные проекты не в новинку. В Карелии уже более двух лет работает единственный в РФ ежедневный поезд на паровозной тяге. Он ходит из Сортавалы в Горный парк Рускеала. Его средняя скорость - от 40 до 60 километров в час. Время в пути составляет около одного часа. После посещения Горного парка туристы возвращаются в город этим же составом. Его прибытие состыковано с пассажирским поездом из Санкт-Петербурга. Вагоны ретропоезда выкрашены в синий цвет и содержат опознавательные надписи на английском и русском языках. Всего вагонов пять - четыре купейных на 172 места и ресторан. Интерьер состава и форма работников оформлены в стиле конца XIX - начала XX веков.

Что-то подобное хотят теперь запустить и в Финляндию. Проект уже находится на стадии утверждения технической документации. Продумают модель и графики движения состава. Как рассказала на онлайн-встрече таможенных служб руководитель направления российских перевозок компании VR (железные дороги) Финляндии Виктория Хурри, в ее стране хотят отремонтировать паровоз Ukko-Pekka, чтобы именно его использовать в движении ретропоезда. Тестовые запуски туристического состава по маршруту Сортавала - Йоэнсуу начнут с конца января 2022 года. Технический запуск хотят провести в феврале 2022-го. Майская проверка маршрута Сортавала - Рускеала - Йоэнсуу пройдет с приглашенными гостями.

Также на онлайн-встрече говорили о реконструкции главного пункта пропуска Ниирала и о развитии приграничной инфраструктуры.