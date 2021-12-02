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02.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Маршрут для экстремалов: дойти до загадочного Маньпупунера

Текст: Светлана Цыганкова ( Сыктывкар)
Плато Маньпупунер - геологический памятник, находится в Троицко-Печорском районе, в междуречье рек Илыч и Печоры. Это комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 метров. У всех столбов причудливые очертания.

Плато является объектом культа манси. В переводе с национального языка Маньпупунер - значит "Малая гора идолов". Для манси это место считалось святым, ходить туда запрещалось.

Фото: Олеся Курпяева
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Происхождение каменных идолов объясняют древние легенды. Семь великанов-самоедов шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ. Ими как раз и именовались манси. Но, поднявшись на плато, шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпингнер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину. Все семь великанов окаменели. С тех пор так и стоят.

Однако специалисты дают другое, более прозаическое объяснение: столбы образовались из-за разрушения Уральских гор. На это ушли миллионы лет. Окружавшие их слабые породы разрушились, а более твердые остались и образовали это чудо природы.

Столбы плато Маньпупунер в 2008 году были признаны одним из семи чудес России. Геологический памятник вошел и в своеобразную энциклопедию мест в стране, где загадывают желания. В ней более 60 таких мест в разных регионах.

А в конце ноября столбы выветривания стали и победителями номинации "Природный объект" в конкурсе "Сокровища России", организованном журналом National Geographic Traveler. Маньпупунер набрал 17 процентов среди 48 номинантов, заметно обойдя соперников.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Проект был создан, чтобы определить главные достопримечательности, популярные туристские места, а также новые точки интереса путешественников по России. Это одновременно подчеркивает сегодняшнюю популярность плато Маньпупунер и бренда нашего региона и открывает новые перспективы", - прокомментировал исполняющий обязанности гендиректора Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Александр Терентьев.

Добраться до столбов выветривания нелегко. В радиусе сотни километров нет никаких населенных пунктов. Поход на Маньпупунер для неподготовленных путешественников возможен только при заброске вертолетом. Более опытные и хорошо подготовленные туристы отправляются пешим походом, который занимает около двух недель. Но зато впечатления незабываемые.

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