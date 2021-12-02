Названа причина двухдневной пробки на юге Петербурга

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств, при которых на Московском шоссе в Шушарах образовалась пробка. Рассосаться затор не мог около двух дней. Причиной ЧП стала, по предварительным данным, неудовлетворительная работа предприятий, осуществляющих уборку снега на трассе.

Участок у поселка Ленсоветовский имеет у автомобилистов дурную славу. Дорога тут узкая, двухполосная. Также на участке имеется поворот с крупного логистического центра. На базу постоянно заезжают фуры. Автолюбители привыкли, что одна полоса дороги всегда занята большегрузами.

Два дня назад в Петербурге выпал снег. Фуры на сложном участке начали буксовать, что и привело к пробке. Жители Шушар рассказывали в соцсетях, как по 4-6 часов пытались добраться до работы. Многие бросали машины прямо на трассе.

Накануне вечером ситуация обострилась настолько, что городское управление МЧС развернуло на участке два пункта обогрева. За ночь ситуация улучшилась - дорогу почистили, пункты обогрева свернули.

Сотрудники прокуратуры Пушкинского района Петербурга утром 2 декабря осуществили выезд на злополучный участок. Несмотря на то, что дорожная обстановка в целом стабилизировалась, нарушения все равно нашлись. Расчистка трассы продолжается.