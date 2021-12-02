Переболевшие коронавирусом проходят углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация проходит в большинстве регионов страны. По оценкам Минздрава России, ее прошли уже не менее 300 тысяч человек. Это, по сути своей, расширенный медосмотр, цель которого - выявить тревожные симптомы, чаще всего проявляющиеся после коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге практика сложилась следующая: на диспансеризацию граждан в первую очередь зовут сами врачи поликлиник. Они обзванивают всех переболевших, особенно тех, кто имеет более двух хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего это пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными и эндокринными заболеваниями. По данным городского комитета по здравоохранению, эти категории тяжелее всего переносят коронавирус.

Классический пациент, которого ждет первоочередное направление, - это гражданин с диабетом и ожирением в анамнезе. В медицинской документации таких пациентов относят к приоритету первого уровня. Им восстановиться после коронавируса тяжелее всего. Приоритет второго уровня - это все граждане, перенесшие коронавирус. Им тоже положена углубленная диспансеризация. Но речь идет именно о тех пациентах, кто не просто чувствовал недомогание и считает, что переболел, а тех, кто в процессе болезни обращался в поликлинику и имеет QR-код или справку, это подтверждающую. В комздраве подчеркивают: сразу после выздоровления на диспансеризацию не возьмут. Должно пройти не менее двух месяцев, чтобы человек точно не представлял опасность для других. Но если гражданин очень хочет пройти углубленную диспансеризацию, он может не дожидаться звонка из поликлиники, а имеет право сам обратиться в медучреждение.

Для этого достаточно просто написать заявление на имя главврача в произвольной форме.

Многие петербуржцы, сдав положительный ПЦР, в свое время просто самоизолировались дома и ждали выздоровления. Они в официальную статистику по заболевшим не попали. Но по решению Смольного, эта категория граждан также имеет право на углубленное обследование. Здесь тоже есть своя очередность. Выбирая между пациентом, который регулярно проходит диспансеризацию, и тем, кого врачи поликлиники не видели в последние два года, медучреждение в первую очередь даст направление на анализы второй группе пациентов.

В реабилитации нуждаются все, кто перенес новую инфекцию, даже если она протекала в легкой форме

Многие анализы, которые сдаются при углубленной диспансеризации, большинство граждан никогда раньше не сдавали. Например, если пациент жалуется на одышку, его направляют на так называемый "тест шестиминутной ходьбы", его суть в том, что гражданин в течение шести минут ходит по коридору поликлиники в максимально возможном для себя темпе, а затем измеряется, сколько он прошел. Если меньше 550 метров, это может указывать на проблемы с сердцем - тогда пациента направляют на эхокардиографию. Также врач измеряет давление, пульс, сатурацию (насыщение крови кислородом), одышку.

Все пациенты в обязательном порядке проходят спирометрию - измерение объема и скорости дыхания. Выполняется также рентген легких. Также всем гражданам назначают сдачу расширенного общего клинического анализа крови и биохимии, в частности, выясняют показатели общего холестерина и липопротеидов низкой плотности, С-реактивного белка, АЛТ, АСТ и креатинина. Если пациент перенес коронавирус в тяжелой форме и лежал в больнице, то ему обязательно назначают анализ на D-димер - это один из показателей свертываемости крови. В случае, если результаты насторожили врача, он может отправить пациента на дуплексное сканирование нижних конечностей, что позволит оценить риски тромбообразования.

Углубленная диспансеризация в Санкт-Петербурге идет параллельно диспансеризации обычной. Даже если гражданин прошел углубленную диспансеризацию, обычную ему также предстоит пройти, ведь обследования совсем разные. Например, при обычной диспансеризации сдается ЭКГ, флюорография, а пациентам старше 40 лет проводят обследование глазного дна. При углубленной диспансеризации такие обследования не предусмотрены.

А на Урале стали использовать обычные методы реабилитации переболевших коронавирусом. Например, композиции из ярких ароматов или камеру для восстановления поднявшихся с глубин дайверов.

К осени нынешнего года почти половина жителей области, перенесших COVID-19, уже прошла курсы восстановления. Для организации процесса в регионе запустили единую систему поддержки. Она помогает вылечившемуся сориентироваться, как справиться с посковидным синдромом и куда конкретно обращаться за помощью. Система объединяет более десятка больниц Екатеринбурга, как муниципальных, так и частных, и полсотни уральских санаториев. Учитывается весь аспект "поражающих ударов" болезни: от сложностей с восстановлением дыхания, сердечных перебоев до ночных постковидных кошмаров.

Чтобы запустить процесс восстановления, переболевшему даже не нужно идти на прием к участковому терапевту, все можно сделать в онлайн-режиме. Достаточно выйти на сайт "стартовой площадки" - клиники Института мозга. Здесь доступен специально разработанный тест, ответы на который помогают медикам определить, насколько серьезно коронавирус повлиял на организм человека, какие функции нуждаются в экстренном восстановлении. Выявив больные точки, врачи связываются с пациентом и поясняют алгоритм предстоящего лечения, указывают адреса, где готовы помочь справиться с проблемой. В большинстве случаев - бесплатно, по полису ОМС.

- На самом деле в реабилитации нуждаются все, кто перенес новую инфекцию, даже если она протекала в легкой форме. Чаше всего COVID-19 поражает сердце, легкие и нервную систему , поэтому наиболее эффективен комплексный подход, - поясняет научный руководитель екатеринбургской клиники "Новая больница", главный внештатный специалист-пульмонолог регионального минздрава Игорь Лещенко.

Чтобы охватить как можно больше пострадавших, ведущие клиники региона разработали курс онлайн-уроков. Виртуальную школу легкого дыхания прошли уже более 13 тысяч перенесших коронавирус. Если онлайн-руководство врачей не помогло, в больницах региона готовы предоставить и аппаратные методы восстановления. В том числе - инновационные. Так, в свердловском госпитале ветеранов войн начали использовать для восстановления функций легких барокамеры.

- Профессиональные водолазы и драйверы-любители пользуются барокамерами, чтобы насыщать легкие и все ткани организма кислородом. Барокамеры иногда устанавливают даже на кораблях, где погружения на глубину - дело обычное. В нашей клинике этот метод не один год помогал поднимать на ноги пациентов, перенесших инсульт и сосудистые заболевания. Сейчас показывает прекрасные результаты у переболевших коронавирусной инфекцией. Мы восполняем недостаток кислорода в клетках организма, - пояснил глубинный подход врач-физиотерапевт госпиталя Евгений Дербышев.

Готовы уральские медики бороться и с другими последствиями COVID-19, которые влияют на качество жизни. К примеру, отсутствие обоняния. "Механизм этого сбоя до конца не расшифрован и волшебной таблетки нет. Но ароматическая гимнастика и витамины - это то, что надо для активизации нужных нейронов", - уверена главный врач клиники "Династия" Татьяна Чаленко.