Умер известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо

Умер калининградский фотограф-репортер Игорь Зарембо, который работал в горячих точках, сотрудничал с ведущими новостными агентствами. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

"Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным", - написал губернатор в своем Instagram.

Игорь Зарембо - член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, лауреат множества российских и международных конкурсов и премий. Автор более десяти персональных выставок, которые экспонировались как в России, так и за рубежом. Самые известные из них - "Деревья Кенигсберга", "Последние дни академика Сахарова", "Политика в лицах", "Куршская коса", "Олеринская тундра", "Мой город".

Зарембо родился в 1948 году, а свою карьеру в журналистике начал в 1972 году. В 90-х снимал в горячих точках как стрингер агентства Франс Пресс. Сотрудничал с рядом зарубежных агентств, работал корреспондентом ФОТО ИТАР-ТАСС по Калининградской области и РИА Новости. Неоднократно фотографии Игоря Зарембо публиковались и в "Российской газете".