В Калининградской области развивают сеть ФАПов

До конца 2022 года в Калининградской области откроются 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в восьми муниципалитетах и врачебная амбулатория в поселке Железнодорожном под Правдинском.

Эти медицинские объекты, которые повысят доступность медпомощи на селе и разгрузят районные поликлиники, вошли в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Новые ФАПы - это быстровозводимые модульные конструкции, каждая состоит из четырех блок-контейнеров, рассказали в региональном минздраве. В мини-поликлинике, соответствующей современным требованиям оказания доврачебной помощи, будут работать процедурный и гинекологический кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием и медицинской мебелью. Во врачебной амбулатории Железнодорожного, которая появится взамен существующей, оборудуют кабинеты педиатра, терапевта, хирурга и акушера-гинеколога, дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты, а также лабораторию.

Эта амбулатория и первые восемь ФАПов - в Багратионовском, Зеленоградском, Озерском, Гвардейском, Гусевском, Правдинском, Гурьевском и Неманском городских округах - уже монтируются и будут готовы в этом году. Каждый ФАП, как правило, обслуживает не меньше двух-трех поселков с несколькими сотнями жителей. Выбирают для установки прежде всего отдаленные населенные пункты, откуда сложно выбраться в районные поликлиники селянам, среди которых много пожилых людей и мало автовладельцев со свободой передвижения. Потому местные жители с нетерпением ждут открытия и начинают практически сразу же записываться на прием.

Жители отдаленных поселков с нетерпением ждут открытия ФАПа и начинают практически сразу же записываться на прием

Программой запланирован и капитальный ремонт ФАПов. Многие из них годами работали в приспособленных помещениях с печным отоплением, тусклым освещением, осыпающейся штукатуркой, где-то и водопровода не было. До конца этого года за счет федерального и регионального бюджетов преобразятся семь таких объектов.

Уже принимает пациентов открывшийся в ноябре после капремонта фельдшерско-акушерский пункт в поселке Чехово под Багратионовском. ФАП обслуживает также жителей еще двух соседних поселков - Марийское и Солнечное, всего порядка семисот человек, почти треть из них - дети. Как отмечает заведующая ФАПом Надежда Шепилова, возглавляющая это подразделение Багратионовской больницы около девяти лет, условия для приема стали несравнимо более комфортными. На создание этого комфорта ушло более 1,3 миллиона рублей. Полностью обновили все внутренние помещения, отремонтировали стены, полы, потолки, заменили окна, двери, системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. До конца текущего года преобразятся также ФАПы еще в семи отдаленных поселках региона. А всего в рамках программы запланировано построить и капитально отремонтировать 53 медицинских объекта на общую сумму 314,5 миллиона рублей.