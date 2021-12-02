В Ленобласти для посещения ряда объектов отменили QR-коды

В Ленинградской области смягчили "антиковидные" требования. Главное новшество - ряд предприятий сферы услуг сможет принимать посетителей без QR-кодов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, могут обойтись без проверок кодов у посетителей фитнес-клубы, бани, бассейны, а также кинотеатры. Но это касается не всех предприятий, а лишь тех, где получены паспорта коллективного иммунитета, то есть, там вакцинированы больше 80 процентов сотрудников.

Про фитнес-клубы в постановлении есть две важных оговорки. Даже если в заведении не оформлен паспорт коллективного иммунитета, и родитель приводит туда на занятия ребенка, то он может не предъявлять QR-код, чтобы довести сына или дочь до раздевалки или передать тренеру.

Также на тренировки теперь не нужно записываться заранее.

Еще одно послабление касается ночных клубов. Им разрешили открыться, правда, "ночными" их теперь назвать сложно - заведения могут проводить мероприятия с 6.00 до 23.00. При входе все посетители должны предъявлять антиковидные документы или свежие ПЦР-тесты.

А еще в Ленинградской области разрешили проводить массовые мероприятия. Собираться можно до 50 человек. Если число участников больше, то требуется разрешение Роспотребнадзора. Во всех случаях у участников должны быть антиковидные документы.

Есть и ужесточение. Касается оно паспортов коллективного иммунитета. Если кафе или фитнес-клуб получает такой документ при условии вакцинации 95 процентов сотрудников, то учреждениям здравоохранения, образования и социальной защиты такой документ можно будет получить, когда вакцинировано или имеют справки о перенесенном заболевании 95 процентов сотрудников.