В Петербурге представят видеомэппинг "Александр Невский"

В Санкт-Петербурге представят грандиозный online-проект "Александр Невский". Он пройдет в рамках Дня Эрмитажа при поддержке комитета по культуре.

Двенадцатиминутный художественный 3D-спектакль с элементами дополненной реальности расскажет о судьбе знаменитого полководца, дипломата и защитника Отечества. По замыслу авторов проекта, зрители online-спектакля смогут осознать и прочувствовать значимость миссии Александра Невского для будущего России.

Проект стартует 6 декабря, в День памяти Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского и в год 800-летия со дня его рождения. Время начала тоже символическое - 12.42, в память о великой победе на льду Чудского озера.

В этот момент откроется доступ к видеоконтенту на информационно-просветительском сайте stranasveta, на видеоплатформе VK Видео в группе "Александр Невский VR" в социальной сети ВКонтакте и на портале "День Эрмитажа". Из любой точки мира, с экрана любого гаджета зрители смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси XIII века и почувствовать себя очевидцами исторических событий.

- Задача постановки online-спектакля всегда непростая: за 12 минут надо создать вдохновляющий художественный образ целой эпохи. Мы полностью уходим в виртуальное пространство культуры и истории и уводим за собой зрителя, - говорит режиссер-постановщик проекта Екатерина Галанова. - Обещаю: будет фантастически красиво. И еще... вам может показаться, что путешествие во времени на самом деле реально.

Видеомэппинг не претендует на достоверность в деталях: его цель - сформировать художественный образ той эпохи, причем настолько яркий, чтобы каждый зритель мог ощутить дуновение времени и пережить в своем воображении эпизоды жизни князя и страны восьмивековой давности.

Высокотехнологичный 3D-контент, совмещенный с трехмерной моделью Дворцовой площади, спроецируют на виртуальный фасад Главного Штаба. Визуальный эффект усилится не только за счет вовлечения архитектурных деталей в игру оптических иллюзий, но и благодаря технологиям дополненной реальности.

Видеоспектакль сопровождает музыкальная партитура петербургского композитора Антона Танонова, созвучная нашим представлениям о событиях тех лет. Закадровый текст читают народный артист России Николай Буров и артистка Анна Геллер, а Александр Невский в фильме говорит голосом актера Андрея Левина. Авторы художественной съемки - молодые петербургские режиссеры Евгений Попов и Варвара Галанова. Над сценарием работали Дарья Полтавская и Ольга Радвилович.

Также начиная с 6 декабря любой желающий, придя на Дворцовую площадь и найдя метку у Александровской колонны, сможет навести камеру своего смартфона на реальный фасад Главного штаба и увидеть весь 3D-спектакль через приложение "Страна света VR" для iOS и Android устройств.

- Эффекты дополненной реальности позволят почувствовать себя свидетелями увлекательного повествования. Зрители ощутят, как в непосредственной близости плещутся волны, увидят прогуливающуюся по Дворцовой площади новгородскую публику XIII века, почувствуют скорость выпущенной из лука и просвистевшей совсем рядом стрелы, - рассказывают авторы проекта. - Точку для просмотра и ракурс на площади каждый сможет выбрать сам.

Говоря о портале stranasveta, его создатели отмечают, что это полноценный информационно-просветительский ресурс, посвященный Александру Невскому. Здесь можно будет узнать как о биографии великого князя, так и о том, какое отражение нашла великая личность в творческом наследии нации. В особом разделе будут перечислены храмы, церкви и часовни, возведенные в разное время в России и за рубежом в память об Александре Невском. В разделе "Память и почесть" будет представлен очерк, посвященный истории ордена Святого Александра Невского. Портал содержит также интерактивную часть.