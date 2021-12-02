В Петербурге воспитателя детского центра обвинили в истязании сироты

В Петербурге будут судить 37-летнего бывшего воспитателя центра для детей-сирот, который обвиняется в истязании 14-летнего подопечного.

Как сообщает СК по Петербургу, обвиняемый систематически наносил подростку побои. Отмечается, что воспитатель делал это из хулиганских побуждений, чтобы продемонстрировать свое превосходство.

Кроме того, наставник оказывал на воспитанника-сироту психологическое давление, постоянно оскорблял его в грубой нецензурной форме и угрожал применением физической силы.

Расследование завершено, уголовное дело по двум статьям УК РФ - истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - направлено в суд.