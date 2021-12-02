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02.12.2021 15:13
Рубрика: Экономика

Более 2000 крымчан переселят из аварийного жилья до конца 2025 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крыму в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию 741 тысячу квадратных метров жилья. А к 2025 году объемы вводимого жилья удвоятся. Благодаря этому покинут свои старые квартиры обитатели более 34 тысяч "квадратов" аварийных многоэтажек.

- К декабрю плановый показатель ввода нового жилья в эксплуатацию выполнен в республике на 76 процентов, - рассказала руководитель Главного управления реализации нацпроектов (региональный проектный офис) Наталья Писарева. - В прошлом году план ввода жилья Крым перевыполнил на 111 процентов, всего ввели 809 тысяч квадратных метров.

Жильцам аварийных домов Севастополя дадут квартиры в Инкермане

Также на полуострове сейчас реализуют две региональные адресные программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

- Переселение граждан из аварийного жилфонда в 2018-2024 годах" предусматривает переселение 942 человек из 351 квартиры общей площадью 13379 квадратных метров, находящихся в 38 аварийных домах. В рамках второй - "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" отметят новоселье еще 1446 человек из 576 квартир общей площадью 21793 тысяча квадратных метров в 53 аварийных домах, - уточнили в пресс-службе МинЖКХ РК.

Несмотря на усилия властей в сфере жилищного строительства, а также небывалый спрос на ипотечные продукты банков в Крыму, Республика Крым и Севастополь входят в число антилидеров среди регионов РФ по обеспеченности жильем.

- Если в среднем по стране на человека приходится 24,4 квадратных метра жилья, то на полуострове - 18,9, - пояснил директор по маркетингу и продажам строительной компании "Гринвуд" Артур Дубровский. - Высокий уровень дефицита в регионе сохранится еще долго, и чтобы его погасить, необходимо построить еще около 11 миллионов квадратных метров жилья.

Пока же спрос заметно превышает предложение, что подстегивает цены.

- В Крыму и в Симферополе в частности цены повысились на 30 процентов за год, - рассказал Дубровский. - В том числе за последние пять месяцев рост достиг 15 процентов - это довольно много. Сейчас средняя цена квадратного метра в Симферополе - 102 тысячи рублей.
В Крыму интерес покупателей сместился в сторону вторичного жилья

В то же время в Краснодаре стоимость недвижимости за год выросла примерно в два раза, и цена одного квадрата в столице Кубани сейчас - порядка 120 тысяч рублей.

В Совете министров РК ранее заявляли, что в ближайшие пять лет планируют в два раза нарастить темпы строительства жилья, доведя их до 1,5 миллиона квадратных метров в год. И под будущее жилье сформированы участки общей площадью около 1000 гектаров. Только в Симферопольском районе, по словам главы администрации Дениса Кратюка, планируется построить пять новых микрорайонов с современной городской инфраструктурой - школами, детсадами и магазинами.

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